БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Торино взе своето срещу Лече

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

"Биковете" най-сетне се усмихнаха в Серия А.

торино взе своето лече
Снимка: БТА
Слушай новината

Торино прекъсна негативната си серия от четири поредни поражения в Серия А. „Биковете“ надвиха Лече с 1:0 в мач от 23-ия кръг.

Единственият гол за домакините отбеляза Че Адамс, който е точен в 29-ата минута. „Биковете“ имаха сериозно игрово предимство и можеха да вкарат и още няколко гола, но все пак стигнаха до победата, с която да се реваншират пред феновете си за поражението с 0:6 от Комо в предходния кръг.

Адамс се разписа от близка дистанция след центриране на партньора си в атака Никола Влашич. Попадението бе прегледано за засада, но такава нямаше и Торино поведе.

Десет минути след това домакините по чудо не стигнаха и до втори гол след два последователни пропуска на Чезаре Казадей и Валентино Лазаро.

През втората част вратарят на Лече Владимиро Фалконе продължи да бъде тестван от играчите на Торино, но не се пропука и така гостите не допуснаха повече голове.

С победата Торино събра 26 точки и се изкачи на 13-ото място в класирането след 23 мача. Лече е на 17-а позиция с 18 пункта, само на точка над зоната на изпадащите.

#Серия А 2025/26 #ФК Торино #ФК Лече

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Футбол

Милан влезе в режим „Скудето“ и сломи Болоня
Милан влезе в режим „Скудето“ и сломи Болоня
Жоан Лапорта ще се кандидатира за нов мандат начело на Барселона Жоан Лапорта ще се кандидатира за нов мандат начело на Барселона
Чете се за: 00:42 мин.
Антон Недялков: Всяка година доказваме, че сме най-силният отбор в България Антон Недялков: Всяка година доказваме, че сме най-силният отбор в България
Чете се за: 01:05 мин.
Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите Ивайло Чочев: Всяка година става все по-трудно да печелим купите
Чете се за: 01:05 мин.
Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне Бърнард Текпетей: Увереността на Левски ще спадне
Чете се за: 01:45 мин.
Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра Даниел Боримиров: Лудогорец не ни надигра
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ