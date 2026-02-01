Торино взе своето срещу Лече

Торино прекъсна негативната си серия от четири поредни поражения в Серия А. „Биковете“ надвиха Лече с 1:0 в мач от 23-ия кръг.

Единственият гол за домакините отбеляза Че Адамс, който е точен в 29-ата минута. „Биковете“ имаха сериозно игрово предимство и можеха да вкарат и още няколко гола, но все пак стигнаха до победата, с която да се реваншират пред феновете си за поражението с 0:6 от Комо в предходния кръг.

Адамс се разписа от близка дистанция след центриране на партньора си в атака Никола Влашич. Попадението бе прегледано за засада, но такава нямаше и Торино поведе.

Десет минути след това домакините по чудо не стигнаха и до втори гол след два последователни пропуска на Чезаре Казадей и Валентино Лазаро.

През втората част вратарят на Лече Владимиро Фалконе продължи да бъде тестван от играчите на Торино, но не се пропука и така гостите не допуснаха повече голове.

С победата Торино събра 26 точки и се изкачи на 13-ото място в класирането след 23 мача. Лече е на 17-а позиция с 18 пункта, само на точка над зоната на изпадащите.