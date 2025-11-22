Торонто спечели групата си за Купата на НБА

Брандън Инграм и Ар Джей Барет отбелязаха по 24 точки, a Торонто Раптърс надделя над гостуващия Вашингтон Уизърдс със 140:110 и записа шестата си поредна победа в редовния сезон на НБА.

"Хищниците" подобриха резултата си до 3-0 в груповата фаза на Купата на НБА и си осигуриха място в елиминационните кръгове, като са първият отбор, който го направи.

East Group A

Knockout Rounds



The Raptors are through to the next stage of the @emirates NBA Cup with a 3-0 start! pic.twitter.com/hngpcD8ch5 — NBA (@NBA) November 22, 2025

Скоти Барнс вкара 18 от своите 23 точки през второто полувреме за Торонто, който спечели 10 от 11 мача. Резервата Сандро Мамукелашвили също имаше 23 точки.

Си Джей МакКолъм се отличи с 20 точки за "магьосниците", които са с баланс 0-2 в Купата на НБА и са загубили 13 поредни мача.

Донован Мичъл наниза 32 точки, а Дариус Гарланд добави 20 и 7 асистенции в първия си мач от 10 ноември насам, за да донесат успеха на Кливланд Кавалиърс над гостуващия Индиана със 120:109 в мач за Купата на НБА.

Андрю Нембард завърши с 32 точки и 8 асистенции за Пейсърс, а 26 точки и 9 борби има Паскал Сиакам.

Шей Гилджъс-Александър отбеляза 31 точки, за да поведе Оклахома Сити Тъндър до победа над Юта в мач за Купата на НБА.

It was a rainstorm in Oklahoma City tonight ️



They became the 6th team in NBA history to hit 23+ threes on 60+ 3P%!



They move to 16-1 on the season and 2-0 in the @emirates NBA Cup. pic.twitter.com/oSjQSPFYu9 — NBA (@NBA) November 22, 2025

"Гръмотевиците" удължиха серията си от победи до осем мача и спечелиха 16 от първите си 17 двубоя.

Кийонте Джордж се отчете с 20, 19 точки има Лаури Маркканен, а 18 Кайл Филиповски за Джаз.

Новобранецът Кейлъб Лав наниза 26 точки и вкара две ключови тройки в края на мача за успеха на Портланд срещу Голдън Стейт със 127:123.

Deni Avdija and Caleb Love led the Trail Blazers to victory with some career showings!



Avdija: 26 PTS, 6 REB, 13 AST (career-high)

Love: 26 PTS, 5 AST, 6 3PM (all career-highs)



Portland is 2-1 in West Group C pic.twitter.com/a96coA8ehW — NBA (@NBA) November 22, 2025

Дени Авдия също отбеляза 26 точки, а Донован Клинган се включи с 22 точки и 10 борби. Тумани Камара добави 20 точки за Трейл Блейзърс.

Стеф Къри вкара 9 тройки и 38 точки за Уориърс, които се завърнаха у дома след серия от гостувания.

Майкъл Портър-младши отбеляза 33 точки, а Ник Клакстън записа първи "трипъл-дабъл" в кариерата си, за да изведат Бруклин до изнендаваща победа над Бостън със 113:105.

BIG NIGHTS FROM CLAXTON & MPJ ️



Claxton: 18 PTS, 11 REB, 12 AST (first-career triple-double)

Porter Jr.: 33 PTS, 8 REB, 4 3PM



Brooklyn gets the East Group B win. pic.twitter.com/G56CzZqYRC — NBA (@NBA) November 22, 2025

Клакстън се отличи с 18 точки, 11 борби и 12 асистенции.

Джейлън Браун беше най-резултатен за Селтикс с 26 точки.

Останалите резултати:

Чикаго Булс - Маями Хийт 107:143

Далас Маверикс - Ню Орлиънс Пеликанс 118:115

Финикс Сънс - Минесота Тимбъруулвс 114:113

Хюстън Рокетс - Денвър Нъгетс 109:112.