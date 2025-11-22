Торонто спечели групата си за Купата на НБА

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Всичко най-интересно в срещите от петък вечер отвъд Океана.

Скоти Барнс
Снимка: БТА

Брандън Инграм и Ар Джей Барет отбелязаха по 24 точки, a Торонто Раптърс надделя над гостуващия Вашингтон Уизърдс със 140:110 и записа шестата си поредна победа в редовния сезон на НБА.

"Хищниците" подобриха резултата си до 3-0 в груповата фаза на Купата на НБА и си осигуриха място в елиминационните кръгове, като са първият отбор, който го направи.

Скоти Барнс вкара 18 от своите 23 точки през второто полувреме за Торонто, който спечели 10 от 11 мача. Резервата Сандро Мамукелашвили също имаше 23 точки.

Си Джей МакКолъм се отличи с 20 точки за "магьосниците", които са с баланс 0-2 в Купата на НБА и са загубили 13 поредни мача.

Донован Мичъл наниза 32 точки, а Дариус Гарланд добави 20 и 7 асистенции в първия си мач от 10 ноември насам, за да донесат успеха на Кливланд Кавалиърс над гостуващия Индиана със 120:109 в мач за Купата на НБА.

Андрю Нембард завърши с 32 точки и 8 асистенции за Пейсърс, а 26 точки и 9 борби има Паскал Сиакам.

Шей Гилджъс-Александър отбеляза 31 точки, за да поведе Оклахома Сити Тъндър до победа над Юта в мач за Купата на НБА.

"Гръмотевиците" удължиха серията си от победи до осем мача и спечелиха 16 от първите си 17 двубоя.

Кийонте Джордж се отчете с 20, 19 точки има Лаури Маркканен, а 18 Кайл Филиповски за Джаз.

Новобранецът Кейлъб Лав наниза 26 точки и вкара две ключови тройки в края на мача за успеха на Портланд срещу Голдън Стейт със 127:123.

Дени Авдия също отбеляза 26 точки, а Донован Клинган се включи с 22 точки и 10 борби. Тумани Камара добави 20 точки за Трейл Блейзърс.

Стеф Къри вкара 9 тройки и 38 точки за Уориърс, които се завърнаха у дома след серия от гостувания.

Майкъл Портър-младши отбеляза 33 точки, а Ник Клакстън записа първи "трипъл-дабъл" в кариерата си, за да изведат Бруклин до изнендаваща победа над Бостън със 113:105.

Клакстън се отличи с 18 точки, 11 борби и 12 асистенции.

Джейлън Браун беше най-резултатен за Селтикс с 26 точки.

Останалите резултати:

Чикаго Булс - Маями Хийт 107:143

Далас Маверикс - Ню Орлиънс Пеликанс 118:115

Финикс Сънс - Минесота Тимбъруулвс 114:113

Хюстън Рокетс - Денвър Нъгетс 109:112.

