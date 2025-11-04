БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мейпъл Лийфс с героичен обрат.

Торонто заличи три гола пасив срещу Питсбърг в НХЛ
Снимка: БТА
Слушай новината

Боби МакMан отбеляза победното попадение в третата част и Торонто Мейпъл Лийфс заличи дефицит от три гола за победа с 4:3 срещу Питсбърг Пенгуинс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така канадците се изкачиха на трето място в Атлантическата дивизия с 15 точки и по три зад Монреал Канейдиънс и Детройт Ред Уингс.

Питсбърг, втори в Столичната дивизия с 18 точки и равенство с лидера Ню Джърси Девилс, водеше с 3:0 преди три поредни шайби за Лийфс в рамките на 3:24 минути. МакМан записа четвъртия безответен гол за Торонто 13:43 минути след началото, а преди него Уилям Нюландер вкара два пъти и Остин Матюс още веднъж. Така Лийфс спечелиха втори пореден мач.

Антъни Столарц направи 34 спасявания, но бе преодолян на два пъти от новобранеца в НХЛ Бен Киндъл. Ерик Карлсон също бе точен за Пенс, които пък са в серия от две поражения. Тристан Джари спря 16 удара на вратата на Питсбърг в мач номер 300 в кариерата си.

Брок Баузър вкара в последните две секунди на продължението и Ванкувър Канъкс спечели с 5:4 срещу Нешвил Предатърс. Дясното крило се разписа и в редовното време, а Евандър Кейн отбеляза две попадения и Джейк ДеБръск добави още едно. Филип Форсберг, Майкъл Бънтинг, Ерик Хаула и Ник Бленкенбърг бяха точни за Нешвил.

Пиус Зутер вкара победния гол 1:23 минути преди края на редовното време и Сейнт Луис Блус спечели с 3:2 срещу Едмънтън Ойлърс. Далибор Дворски и Робърт Томас допринесоха с по едно попадение за спирането на серия от седем поражения за тима от Мисури, а Джак Рослович и Андрю Манджипане бяха точни за Ойлърс.

Джордал Ебърли и Матю Бениер записаха по гол и асистенция за победа на Сиатъл Кракен с 3:1 срещу Чикаго Блекхоукс. Джейми Олексяк също вкара за домакините в Climate Pledge Arenа, които продължиха серията си от точки в пети пореден мач. Джоуи Дакорд спря 29 удара и допусна гол само срещу Андре Бураковски.

