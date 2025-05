Традиции и обичаи: Защо "влачат" председателя на парламента в Канада към мястото му? (ВИДЕО)

В Долната камара на парламента в Канада спазиха древна традиция, и новоизбраният председател беше "завлечен" до работното си място. Франисис Скарпаледжа беше "придружен" от предшественика си и от премиера Марк Карни.

А корените на обичая са в миналото, когато постът е бил доста опасен, защото той е общувал с монарха и е трябвало да му обясни позициите на поданиците му по една или друга тема. Ако решението не се харесвало на управника, той е можел да нареди екзекуция на председателя.

#ICYMI the @HoCSpeaker was escorted to the Chair by the @CanadianPM and @AndrewScheer. This tradition for new Speakers dates back centuries, when the role of Speaker in Great Britain could be dangerous. pic.twitter.com/6WjohcuZhH