Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че в понеделник ще изпрати агенти на Имиграционната и митническа служба (ICE) по летищата в страната, за да подпомогнат работата на охраната.

В Съединените щати от седмици цари летищен хаос и километрични опашки на пунктовете за сигурност, заради отказа на Сената да приеме законопроект за финансиране на Министерството по вътрешна сигурност. Резултатът – охраната на аерогарите работи без заплащане, или с минимално такова, събрано от летищните компании.

Причината за частичния правителствен блокаж е искането на демократите да се намалят правомощията на антиимиграционните служби, след като в началото на годината двама души бяха неправомерно застреляни от техни в Минеаполис.