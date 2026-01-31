БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп срещу Картър и Мърфи срещу Робъртсън на полуфиналите на German Masters

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Четирима от най-големите майстори на щеката ще спорят за трофея в Берлин, а световният №1 Джъд Тръмп продължава похода си след драматичен успех

Тръмп срещу Картър и Мърфи срещу Робъртсън на полуфиналите на German Masters
Световният номер 1 Джъд Тръмп се класира за полуфиналите на German Masters, след като победи китаеца Сяо Гуодун с 5:3 фрейма в зрелищен четвъртфинал, в който двамата си размениха общо четири сенчъри брейка. В битката за място на финала англичанинът ще се изправи срещу Али Картър.

Тръмп започна силно срещата с серии от 107 и 105 точки за аванс от 2:0, но Гуодун отвърна подобаващо със сенчъри от 104 и 120 и дори поведе с 3:2. Световният №1 обаче показа класата си в ключовия момент и спечели три поредни фрейма, като в два от тях не позволи на съперника си да запише нито една точка.

В другия полуфинал един срещу друг ще се изправят Нийл Робъртсън и Шон Мърфи. Австралиецът се справи убедително с Джими Робъртсън - 5:1, като най-силната му серия беше 128 точки. Мърфи, от своя страна, елиминира действащия шампион и световен №2 Кайрън Уилсън със същия резултат - 5:1.

Магьосника доминираше напълно в двубоя, като поведе с 4:0 след серии от 71, 101, 68 и 58. Уилсън избегна тежка загуба със сенчъри от 139 точки, но Мърфи бързо затвори мача и записа шеста поредна победа над този съперник в професионалния тур.

Али Картър си осигури място сред последните четирима след категоричен успех с 5:1 над Стюарт Бингам. Капитанът впечатли със серия от 137 точки и продължи отличната си форма, като това е първият му полуфинал в ранкинг турнир през сезона.

Полуфиналите в берлинската зала "Темподром“ ще се играят в събота, а победителят в турнира ще си тръгне с трофея „Брандън Паркър“ и чек за 100 000 паунда. Един от Джъд Тръмп, Али Картър, Шон Мърфи или Нийл Робъртсън ще вдигне отличието в неделя вечер.

