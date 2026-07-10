Трансферът на Едерсон в Манчестър Юнайтед е под въпрос

Трансферът на бразилския халф Едерсон от Аталанта в Манчестър Юнайтед е изправен пред сериозна неизвестност. Според информация на Sky Sport Italia преговорите между двата клуба са се провалили и английският гранд е уведомил бергамаските, че няма да финализира сделката.

Според медията 26-годишният полузащитник вече е преминал медицинските прегледи, но въпреки това трансферът няма да бъде осъществен. Ако не настъпи нов обрат, Едерсон ще се завърне в Аталанта и ще започне подготовка под ръководството на новия старши треньор Маурицио Сари.

Още през юни Sky Sports News съобщи, че двата клуба са постигнали договорка за трансфер на стойност 34 милиона паунда, плюс още 3,8 милиона под формата на бонуси.

Самият Едерсон също подсили очакванията за преминаването си на "Олд Трафорд“, след като по време на световното първенство заяви, че "почти всичко е готово“ около сделката.

От Манчестър Юнайтед обаче отричат информациите, че трансферът е пропаднал, което означава, че окончателната развръзка около бъдещето на бразилеца все още предстои.