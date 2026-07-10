БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трансферът на Едерсон в Манчестър Юнайтед е под въпрос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Според Sky Sport Italia преговорите с Аталанта са пропаднали, но от английския клуб отричат сделката да е окончателно провалена

Трансферът на Едерсон в Манчестър Юнайтед е под въпрос
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Трансферът на бразилския халф Едерсон от Аталанта в Манчестър Юнайтед е изправен пред сериозна неизвестност. Според информация на Sky Sport Italia преговорите между двата клуба са се провалили и английският гранд е уведомил бергамаските, че няма да финализира сделката.

Според медията 26-годишният полузащитник вече е преминал медицинските прегледи, но въпреки това трансферът няма да бъде осъществен. Ако не настъпи нов обрат, Едерсон ще се завърне в Аталанта и ще започне подготовка под ръководството на новия старши треньор Маурицио Сари.

Още през юни Sky Sports News съобщи, че двата клуба са постигнали договорка за трансфер на стойност 34 милиона паунда, плюс още 3,8 милиона под формата на бонуси.

Самият Едерсон също подсили очакванията за преминаването си на "Олд Трафорд“, след като по време на световното първенство заяви, че "почти всичко е готово“ около сделката.

От Манчестър Юнайтед обаче отричат информациите, че трансферът е пропаднал, което означава, че окончателната развръзка около бъдещето на бразилеца все още предстои.

#ФК Манчестър Юнайтед # ФК Аталанта #Едерсон

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента
2
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от резервационните записи на пътниците
3
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от...
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)
4
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край...
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър Демерджиев изнесе, е лъжа
5
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров
6
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Европейски футбол

Унай Симон приключи рекордната си серия без допуснат гол на световни първенства
Унай Симон приключи рекордната си серия без допуснат гол на световни първенства
Световно първенство: Испания - Белгия (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство: Испания - Белгия (ГАЛЕРИЯ)
Швейцария остава без Йохан Манзамби за четвъртфинала срещу Аржентина Швейцария остава без Йохан Манзамби за четвъртфинала срещу Аржентина
Чете се за: 02:05 мин.
Унай Симон: Ако дадеш всичко от себе си, ще бъдеш една крачка по-близо до успеха Унай Симон: Ако дадеш всичко от себе си, ще бъдеш една крачка по-близо до успеха
Чете се за: 03:02 мин.
Дани Мърфи: Димитър Бербатов е един от най-добрите футболисти, с които съм играл Дани Мърфи: Димитър Бербатов е един от най-добрите футболисти, с които съм играл
Чете се за: 01:55 мин.
Доминацията на Европа не е спряла. Напротив! Доминацията на Европа не е спряла. Напротив!
Чете се за: 07:52 мин.

Водещи новини

На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата на АМ „Тракия“, каза регионалният министър Иван Шишков
На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса мантинела и помете две коли в насрещното Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса мантинела и помете две коли в насрещното
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Колко спешна е в действителност спешната помощ у нас? СПЕЦИАЛНО: Колко спешна е в действителност спешната помощ у нас?
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Рекорден зрителски интерес към ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ Рекорден зрителски интерес към ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
Национални отбори
Расте размерът на лошите кредити у нас
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Предизвикателствата на пенсионната система: Защо пенсиите не...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ