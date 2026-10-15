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Транспортни проблеми за националния отбор по сумо преди световното първенство в Баку

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Спорт
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Страната ни ще бъде представена от 7 състезатели.

Национален отбор на България по сумо
Снимка: Пресслужба
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Националният ни отбор по сумо замина за участие на световното първенство, което ще се проведе на 17 и 18 октомври в Баку (Азербайджан). На него страната ни ще бъде представена от 7 състезатели - трима мъже, три жени и една девойка.

Пътуването обаче е съпътствано със сериозни проблеми, които все още не са приключили. Те започнаха още в София, където полетът към Истанбул закъсня с повече от час заради лоши атмосферни условия в турския мегаполис, а самолетът кръжа близо 30 минути преди да кацне.

На летище "Васил Левски" отборът беше изпратен от президента на Българската федерация по сумо Валери Николов.

Още с кацането в Истанбул обаче стана ясно, че полетът към Баку, както и редица други полети са отменени заради лошото време. На летището започна да настава хаос, но благодарение на бързата реакция и съобразителност на националните треньори и водачи на групата Николай Николов и Христо Христов, делегацията ни успя сравнително бързо да стигне до ваучери за хотел в конкуренцията на хиляди заседнали на летището пътници.

След близо два часа път малко след 22 часа отборът успя да вечеря, а в 21.50 часа днес ще направи втори опит да стигне до Баку. За съжаление това забавяне коства на състезателите освен допълнителна умора и пропускане първия кантар, който е тази вечер.

В световното първенство по сумо, което за пръв път ще се проведе в Азербайджан ще участват състезатели от над 30 държави.

Състав на България за световното първенство по сумо за мъже и жени, юноши и девойки до 18 г. - Баку 2026:

Жени:
Михаела Христова - до 65 кг.
Анна Методиева - до 73 кг.
Станислава Атанасова - до 80 кг.

Мъже:
Пресиян Михов - до 85 кг.
Иван Благоев - до 100 кг.
Симеон Станкович - до 115 кг.
Девойки до 18 г.:
Габриела Спасова - до 60 кг.

Юношите и девойките се борят на 17.10 (събота), а мъжете и жените на 18.10 (неделя).

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#Световно първенство по сумо в Баку 2026

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