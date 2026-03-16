БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Чете се за: 00:57 мин.
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Транспортният министър: България ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към европейската интеграция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Транспортният министър: България ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към европейската интеграция
Снимка: БТА
Слушай новината

Възстановяването на железопътната връзка между България и Украйна открива нови възможности за товарни превози и за разширяване на логистичните маршрути в Източна и Югоизточна Европа. Това беше основната тема на срещата между министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и посланика на Украйна у нас Н.пр. Олеся Илашчук, съобщиха от пресцентъра на транспортното министерство.

„БДЖ е готова да осъществява товарни превози между България и Украйна, включително и транзит през Румъния“, заяви министър Исмаилов.

Той уточни, че конкретните стъпки ще бъдат обсъдени на следваща среща на заместник-министри от трите страни.

„Трансформацията на логистичните и транспортни коридори прави сътрудничеството между България и Украйна още по-важно“, подчерта министърът, като отбеляза, че развитието на нови маршрути ще укрепи връзките между двата региона и ще засили устойчивостта на транспорта в цяла Европа.

Министърът допълни: „Бъдещето на региона е в пълната му интеграция в Европейския съюз. Това важи и за Украйна, която също е по пътя към своето приобщаване.“

Той посочи, че проектите за транспортна свързаност между Черно и Егейско море, залегнали в подписания меморандум между България, Гърция и Румъния те укрепват не само регионалната сигурност, но и устойчивостта на цяла Европа. Посланик Олеся Илашчук отбеляза, че Украйна подкрепя инициативата и вижда в нея голям потенциал за страната си. „Опитът на България в преговорите с Европейския съюз е много ценен за нас. Надяваме се на помощ при подготовката за изпълнение на критериите в предприсъединителния процес“, каза тя.

Министър Исмаилов заяви, че България ще продължи да оказва подкрепа на Украйна за по-ефективни транспортни връзки и развитие на логистичните маршрути.

По повод многобройни сигнали на български превозвачи, министърът настоя да се намери решение за регистрирането в електронната система E-ЧЕРГА на българските автобуси, които не се намират на украинска територия. След въвеждането през 2024 г. на платформата за резервиране на часови слотове за преминаване през граничните контролно-пропускателни пунктове на Украйна, българските фирми сигнализират, че спецификата на системата възпрепятства извършването на пътнически превози. Друг въпрос, поставен на срещата, е за нарасналия брой нарушения по българските пътища от украински превозни средства.

От своя страна посланик Илашчук посочи, че собственици на украински превозни средства имат проблеми с техническите прегледи на българска територия.

#транспортен министър #Корман Исмаилов #Украйна #посланик

Последвайте ни

Още от: Политика

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ