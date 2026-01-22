БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:37 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:30 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Треньорът на Сенегал защити решението си отборът да напусне терена по време на финала на Купата на африканските нации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази
треньорът сенегал защити решението отборът напусне терена време финала купата африканските нации
Слушай новината

Селекционерът на националния тим на Сенегал по футбол Пап Тиау защити решението си отборът да се откаже от игра по време на финала за Купата на африканските нации, заявявайки, че това е било емоционално решение, взето в хаоса на момента.

Миналата неделя Сенегал напусна терена в добавеното време, когато бе отсъдена дузпа в полза на Мароко, само мигове след като потенциален гол на Сенегал, водещ до трофея, беше отменен.

„Никога моето намерение не е било да се противопоставям на принципите на играта, която толкова много обичам“, написа Тиау в Instagram в четвъртък.

„Просто се опитах да защитя играчите си от несправедливост. Това, което някои може да възприемат като нарушение на правилата, не е нищо повече от емоционална реакция към предубедеността на ситуацията. След обмисляне решихме да възобновим мача и да се стремим към трофея“, добави той.

Садио Мане убеди играчите на Сенегал да се върнат, за да може Брахим Диас да изпълни дузпата за Мароко. Ударът на Диас беше спасен в последното действие на редовното време, след което Пап Гей отбеляза в продълженията за Сенегал, който спечели с 1:0.

На следващия ден президентът на ФИФА Джани Инфантино остро разкритикува реакцията на Сенегал, а Мароканската футболна федерация заяви, че предприема съдебни действия с ФИФА и Конфедерацията за африкански футбол, защото тя „значително е повлияла на нормалния ход на мача и представянето на играчите“.

Решението за отсъждане на дузпа доведе до боеве около терена, докато стюардите се бориха със сенегалски фенове зад една от вратите. Някои фенове успяха да влязат на терена, където боят продължи, а други бяха извлечени.

Дузпата за Сенегал в крайна сметка доведе до 15-минутно прекъсване на играта, но боевете продължиха, когато Брахим изпълни неуспешния си удар.

„Преживяхме изключителен турнир с великолепна организация, който за съжаление завърши по драматичен начин“, каза Тиау.

Сенегалската футболна федерация осъди липсата на феърплей от страна на мароканските домакини преди финала, което допълнително засили чувството за несправедливост у „Лъвовете на Теранга“, когато късният им гол беше отменен и дузпата беше отсъдена срещу тях.

„Извинявам се, ако съм обидил някого“, каза Тиау за напускането на отбора си и добави че, любителите на футбола ще разберат, че емоцията е неразделна част от този спорт.“

Свързани статии:

Посрещнаха като герои футболистите на Сенегал в родината им
Посрещнаха като герои футболистите на Сенегал в родината им
Сред официалните лица на летището бяха президентът Басиру Доимай...
Чете се за: 01:17 мин.
Сенегал триумфира в Купата на африканските нации
Сенегал триумфира в Купата на африканските нации
Чете се за: 00:37 мин.
# Пап Тиау #Купа на Африканските нации 2026 #Национален отбор на Сенегал по футбол #национален отбор по футбол на Сенегал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
3
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
5
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала
6
Елина Васева: 26 години съм в борбата, такова нещо не бях виждала

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
5
Три жени загинаха при пожар в София
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Световен футбол

Доналд Тръмп ще връчи трофея на победителя от Мондиал 2026
Доналд Тръмп ще връчи трофея на победителя от Мондиал 2026
Интер Маями задържа Роко Риос Ново Интер Маями задържа Роко Риос Ново
Чете се за: 01:05 мин.
Роналдо продължава да гони кота 1000 Роналдо продължава да гони кота 1000
Чете се за: 01:10 мин.
Посрещнаха като герои футболистите на Сенегал в родината им Посрещнаха като герои футболистите на Сенегал в родината им
Чете се за: 01:17 мин.
Брахим Диас: Провалих се и поемам пълна отговорност Брахим Диас: Провалих се и поемам пълна отговорност
Чете се за: 01:20 мин.
Две контроли за Шотландия преди Мондиал 2026 Две контроли за Шотландия преди Мондиал 2026
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
Чете се за: 07:30 мин.
По света
Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир Политическите реакции у нас след подписването на Хартата на Съвета за мир
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци НСИ са против да се ползват данните от последното преброяване за избирателните списъци
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
След ледения дъжд в Русе: Над 100 души пострадаха при падания...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Как, кога и дали да се връзват психично болните пациенти -...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16 номинации за...
Чете се за: 07:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ