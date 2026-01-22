Треньорът на Сенегал защити решението си отборът да напусне терена по време на финала на Купата на африканските нации

Селекционерът на националния тим на Сенегал по футбол Пап Тиау защити решението си отборът да се откаже от игра по време на финала за Купата на африканските нации, заявявайки, че това е било емоционално решение, взето в хаоса на момента.

Миналата неделя Сенегал напусна терена в добавеното време, когато бе отсъдена дузпа в полза на Мароко, само мигове след като потенциален гол на Сенегал, водещ до трофея, беше отменен.

„Никога моето намерение не е било да се противопоставям на принципите на играта, която толкова много обичам“, написа Тиау в Instagram в четвъртък. „Просто се опитах да защитя играчите си от несправедливост. Това, което някои може да възприемат като нарушение на правилата, не е нищо повече от емоционална реакция към предубедеността на ситуацията. След обмисляне решихме да възобновим мача и да се стремим към трофея“, добави той.

Садио Мане убеди играчите на Сенегал да се върнат, за да може Брахим Диас да изпълни дузпата за Мароко. Ударът на Диас беше спасен в последното действие на редовното време, след което Пап Гей отбеляза в продълженията за Сенегал, който спечели с 1:0.

На следващия ден президентът на ФИФА Джани Инфантино остро разкритикува реакцията на Сенегал, а Мароканската футболна федерация заяви, че предприема съдебни действия с ФИФА и Конфедерацията за африкански футбол, защото тя „значително е повлияла на нормалния ход на мача и представянето на играчите“.

Решението за отсъждане на дузпа доведе до боеве около терена, докато стюардите се бориха със сенегалски фенове зад една от вратите. Някои фенове успяха да влязат на терена, където боят продължи, а други бяха извлечени.

Дузпата за Сенегал в крайна сметка доведе до 15-минутно прекъсване на играта, но боевете продължиха, когато Брахим изпълни неуспешния си удар.

„Преживяхме изключителен турнир с великолепна организация, който за съжаление завърши по драматичен начин“, каза Тиау.

Сенегалската футболна федерация осъди липсата на феърплей от страна на мароканските домакини преди финала, което допълнително засили чувството за несправедливост у „Лъвовете на Теранга“, когато късният им гол беше отменен и дузпата беше отсъдена срещу тях.