Посрещнаха като герои футболистите на Сенегал в родината им

Националният отбор на Сенегал се завърна триумфално в родината си, след като спечели титлата от Купата на африканските нации с победа над Мароко във финала. Късно в понеделник вечерта самолетът с шампионите кацна в Дакар, където футболистите и треньорският щаб бяха посрещнати като истински национални герои.

Сред официалните лица на летището бяха президентът Басиру Доимай Файе, министър-председателят Усман Сонко и представители на правителството. Хиляди привърженици чакаха с часове, за да приветстват „лъвовете на Теранга“, чието завръщане се забави заради празненствата след финала.

От летището тимът се качи на специално подготвен открит автобус и направи обиколка на столицата, показвайки спечеления трофей пред ликуващите фенове. За втора поредна нощ Сенегал не спа – улиците на Дакар бяха изпълнени с фойерверки, вувузели и оглушителни клаксони.

Днес е планиран и официален народен парад, след който шампионите ще бъдат приети тържествено в президентския дворец.