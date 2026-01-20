БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:32 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:00 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

Посрещнаха като герои футболистите на Сенегал в родината им

Сред официалните лица на летището бяха президентът Басиру Доимай Файе, министър-председателят Усман Сонко и представители на правителството.

Сенегал
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на Сенегал се завърна триумфално в родината си, след като спечели титлата от Купата на африканските нации с победа над Мароко във финала. Късно в понеделник вечерта самолетът с шампионите кацна в Дакар, където футболистите и треньорският щаб бяха посрещнати като истински национални герои.

Сред официалните лица на летището бяха президентът Басиру Доимай Файе, министър-председателят Усман Сонко и представители на правителството. Хиляди привърженици чакаха с часове, за да приветстват „лъвовете на Теранга“, чието завръщане се забави заради празненствата след финала.

От летището тимът се качи на специално подготвен открит автобус и направи обиколка на столицата, показвайки спечеления трофей пред ликуващите фенове. За втора поредна нощ Сенегал не спа – улиците на Дакар бяха изпълнени с фойерверки, вувузели и оглушителни клаксони.

Днес е планиран и официален народен парад, след който шампионите ще бъдат приети тържествено в президентския дворец.

#Купа на Африканските нации 2026 #Национален отбор на Сенегал по футбол

