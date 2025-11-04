Треньорска рокада в Специя на Петко Христов

Отборът от Серия Б Специя, където играе българският национал Петко Христов, ще уволни треньора си Лука Д'Анджело и ще го замени с бившия селекционер на италианския национален отбор Роберто Донадони, пишат медиите на Апенините.

Специя е спечелила само един мач от 11 този сезон и е на 19-то място в класирането на Серия Б, с равен брой точки с последния Сампдория, но с по-добра голова разлика.

Ръководството на клуба ще назначи Донадони, като решението е взето от президента Чарли Стилитано, който за първи път се запозна с легендата на Милан в края на футболната му кариера в Ню Йорк.

Очаква се бившото крило на Милан и Италия да дебютира като нов треньор на Специя срещу Бари.

Последната му поява на пейката датира от 2020 г, когато беше уволнен от китайския отбор Шънджън.