Микел Артета е доволен от завръщането на Габриел Магаляеш и Габриел Жезус

Мениджърът на Арсенал Микел Артета оцени завръщането след лечение на контузии на бразилците в състава на лондончани Габриел Магаляеш и Габриел Жезус. Двамата имат основна заслуга за успеха на "артилеристите" с 4:1 у дома срещу Астън Вила в мач от Висшата лига.

"Магаляеш се възстанови от контузия след шест седмици. Отсъствието му вероятно трябваше да бъде малко по-дълго. Оказа влияние върху играта срещу много труден съперник. Беше ефективен в защита и в наказателното поле на противника", коментира Артета пред медиите.

Габриел Магаляеш отбеляза първия гол за Арсенал в двубоя с Вила, докато Жезус направи резултата 4:0 в самия край на срещата.

"Жезус не игра в продължение на около година, а сега реализира прекрасно попадение", каза още испанският специалист.

Той поясни, че страдащият от проблем в коляното Деклан Райс вероятно ще бъде по-добре в следващите дни.

Арсенал посреща 2026 година на първо място в класирането и има 5 точки пред Манчестър Сити. На 1 януари "небесносините" ще гостуват на Съндърланд и могат да намалят пасива си на само 2 точки.