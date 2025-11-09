Треска за диаманти: рядък розов камък на търг в Женева

В Женева се провежда търг за изключително рядък розов диамант, който привлича вниманието на колекционери, инвеститори и любители на лукса. Камъкът е с наситен розов цвят – нюанс, който се среща много рядко в природата – и точно това го прави толкова ценен.

Очаква се диамантът да бъде продаден за десетки милиони долари. При такива търгове част от цената се дължи не само на качеството на камъка, но и на неговата история, рядкостта на цвета и престижната сцена, на която се предлага.

Защо този диамант е толкова специален:

-розовите диаманти са сред най-редките в света

-подобни камъни често се купуват като инвестиция или за частни колекции

-пазарът на редки скъпоценни камъни остава стабилен дори когато други пазари се колебаят



Този търг показва още веднъж как в света на лукса рядкостта и добрата история могат да вдигнат цената на един малък камък до астрономически суми.