Третодивизионен италиански клуб изрази високи очаквания към 19-годишен българин

В третодивизионния футболен клуб Тернана имат сериозни очаквания към новото попълнение в състава си Мерт Дурмуш. Българският младежки национал премина в тима от Серия С в понеделник под наем до края на сезона от Пиза.

"Динамичен и техничен атакуващ полузащитник Мерт Дуршуш, роден през 2005 година, пристигна в Тернана като преотстъпен от Пиза. Млад, но вече с опит в италианския футобл, той е готов да даде качество между линиите в схемата на игра на старши треньора Фабио Ливерани", пише местното издание "ТернанаНюз".

19-годишният Дурмуш, който може да играе и по двете крила, е юноша на Литекс Ловеч, а през лятото на 2023 година преминава в италианския четвъртодивизионен Санкаталдезе. Той бележи 5 пъти в 22 мача на отбора и е харесан от Пиза, който го привлича през юли миналата година, а около месец по-късно го преотстъпва на третодивизионния Сестри Леванте, за който през последната кампания Дурмуш записа 4 гола и 4 асистенции в 31 срещи.

Младокът участва в лятната подготовка на представителната селекция на Пиза и дори се разписа в една от контролите, но от клуба решиха отново да го преотстъпят, за да натрупа още игрови опит в калчото.