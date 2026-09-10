Трима българи се класираха за полуфиналите на Асарел България Open

Един от най-добрите български състезатели Йоан Величков и сръбската му партньорка Изабела Лупулеску се класираха за полуфиналите на WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel! Двамата постигнаха изумителен обрат срещу Лео Де Нодрес и Камил Луц от 0:2 до 3:2 гейма и продължават напред към полуфиналите.

Утре в 11:00 часа Величков и Лупулеску ще се изправят срещу вторите поставени Кристиан Карлосн/ Кристиана Калберг от Швеция.

Величков игра силно и на сингъл. В мач от първия кръг на основната схема той поведе на миналогодишния шампион в Панагюрище Седрик Наутинк от Белгия след 11:7 в първия гейм. Във втория Величков водеше с 10:6, но в крайна сметка опононентът му измъкна частта с 14:12 и след 12:10 и 11:5 в останалите геймове продължава напред.

Във вечерната сесия Величков и Петьо Кръстев загубиха с 0:3 гейма от японците Хамада/Сакаи (8:11, 5:11, 9:11).

България ще има четвъртифиналистки и при женските двойки след победа на тандем Мария Йовкова/Калина Христова срещу съотборничките им Цветелина Георгива и Сиделя Мутлу с 3:2 гейма. По-опитната българска двойка спечели първия гейм с 12:10, но впоследствие Георгиева и Мутлу обърнаха резултата до 2:1 след 11:9 и 11:7. В крайна сметка обаче Йовкова и Христова измъкнаха мача след 11:9 и 12:10. Утре, в края на дневната сесия около 13:00 часа, българките излизат срещу първите поставени Йокой и Аоки от Япония.

В последния мач за деня с българско участие Йовкова отстъпи на силната англичанка Тин-Тин Хо с 1:3 гейма (5:11, 5:11, 11:9 и 8:11).

На сингъл при мъжете многократният държавен шампион на България Петьо Кръстев се изправи срещу третия поставен Елиас Ранефур от Швеция и също имаше добри възможности в първите два гейма, но ги изгуби след 12:14 и 9:11. В третата част Ранефур беше категоричен и се класира за 1/8 финалите.

В смесените двойки Кръстев и Мария Йовкова се бориха до последно, но загубиха от Фрийс и Берганд (Швеция) с 2:3 гейма (11:9, 11:13, 8:11, 11:6 и 2:11). Преодолелите квалификациите вчера Ивайло Косев и Сиделя Мутлу отстъпиха на силния италиански тандем Ойебоде/Монфарини с 1:3 гейма.

В края на първата за деня сесия Анита Петкова и Виктория Персова загубиха от французойките Камил Луц и Одри Зариф с 1:3 гейма. При мъжете Владимир Петков и Ивайло Косев взеха първия гейм срещу Пикар/Зайфрид (Франция) с 12:10, но след три поредни гейма съперниците им продължават напред.

Драматична победа изкова вторият поставен Димитрий Овчаров срещу квалификанта Флориан Боросо от Франция. Шесткратният олимпийски медалист Овчаров не беше в оптимална физическа форма и неговият опонент се възползва, повеждайки с 2:1 гейма. След това обаче шампионът в Панагюрище от 2017 г. повиши концентрацията си и след 11:7 и 11:5 в последните два гейма продължава напред.

Не по-малко нервна бе и битката с участието на силния испанец Алваро Роблес срещу играещият за Германия Мен Фанбо - 11:8, 10:12, 6:11, 11:7 и 11:9 за крайния успех с 3:2 гейма.

Първият в схемата при мъжете Тибо Поре от Франция се наложи над Тиаго Аполония (Португалия) с 3:1 гейма и утре ще играе срещу германеца Рикардо Валдер.

Освен на равностойните битки в основната схема, днес зрителите в "Арена Асарел" станаха свидетели и на официалното откриване на десетото издание на турнира. Парадът на нациите включваше всички 30 държави с представители в Панагюрище, като през тази година състезатението е от по-високата Contender категория на World Table Tennis, а наградният фонд е 100 000 щатски долара.

Председателят на сдружение "Асарел България Оупън" Асен Попниколов изрази увереност, че доверието от Световната федерация по тенис на маса и World Table Tennis и тази година ще бъде оправдано.

Почетният председател на сдружение "Асарел България Оупън" г-н Иван Александров връчи почетни плакети и парични премии на двама от най-талантливите български състезатели Йоан Величков и Нина Николова.