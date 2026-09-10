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Калояна Налбантова потегли убедително в Белгия и продължава към втория кръг

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Спорт
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Поставената под №2 българка даде само 19 точки на Сиофра Флин, докато останалите ни представители приключиха участието си в основната схема

Калояна Налбантова потегли убедително в Белгия и продължава към втория кръг
Снимка: БТА
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Калояна Налбантова започна по категоричен начин участието си на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Българската състезателка преодоля без затруднения първия кръг на сингъл при жените и продължава напред в надпреварата.

Поставената под №2 в схемата Налбантова се наложи над ирландката Сиофра Флин с 21:13, 21:6 след само 31 минути игра.

Възпитаничката на Стилиян Макарски контролираше срещата и в двата гейма, като във втория даде едва шест точки на своята съперничка и затвори убедително двубоя.

По-късно днес Налбантова ще се завърне на корта за срещата си от втория кръг. Нейна съперничка ще бъде преминалата през квалификациите представителка на Тайван Чжъ-юн Чън.

Останалите български представители в основната схема не успяха да последват Налбантова.

Христомира Поповска имаше тежка задача срещу поставената под №4 германка Ивоне Ли и отстъпи с 11:21, 11:21.

Участието си приключи и българската смесена двойка Евгени Панев и Габриела Стоева. Те загубиха от шведския тандем Филип Карлборг и Тилда Сьор с 15:21, 13:21.

България имаше представители и в квалификациите на турнира в лицето на Илиян Стойнов и Цветомир Стоянов, като Стойнов записа две победи в пресявките в Нюпорт.

#турнир по бадминтон в Нюпорт #Калояна Налбантова

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