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Трима задържани за имотни измами: Потърпевшите са ощетени с над 700 000 евро

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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трима задържани имотни измами потърпевшите ощетени 700 000 евро
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Трима задържани за имотни измами на стойност 1 млн. и 400 хил. лева в София. В голяма част от случаите хората влагали необходимите средства в покупка на имоти, като теглили потребителски кредити от различни банки. Преди около месец към Главна дирекция „Национална полиция" постъпват данни за измамени хора при сключване на договори за имоти.

Димитър Андонов, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция": „Престъпната дейност е била прикривана зад легалната дейност на дружеството, представящо се като инвестиционен посредник. На пострадалите са предлагани инвестиционни жилища, недвижими имоти на територията на София.“

Извършителите са набелязвали жертви, които в момента на измамата не са разполагали с достатъчен капитал за самостоятелна инвестиция, уточняват от Софийската районна прокуратура.

Александра Стефанова, говорител на Софийската районна прокуратура: „Те са следвало да теглят кредити, в рамките на един ден, от множество банкови институции, които кредити впоследствие, чрез онлайн банкиране, са превеждали на съответното дружество. Когато говорим за теглене на кредити от множество банки в един и същи ден, следва да се има предвид, че самото теглене на кредита не може да бъде сигнализирано до останалите кредитни институции, така че да бъде установено, че соченото лице вече е изтеглило кредити. Именно поради тази причина, банковите институции отпускат кредитите."

Схемата се е осъществявала чрез срещи в офисите на дружеството. До момента около 30 души са станали жертва на тази измама. Те са били убеждавани, че средствата, които инвестират, ще бъдат възстановени в срок от 6 месеца до 1 година.

Александра Стефанова, говорител на Софийската районна прокуратура: „Те са били допълнително мотивирани да намират други лица, които да осъществяват инвестиция в конкретното дружество, за да могат те самите да възстановят така вложените инвестиционни средства."

За измамата са задържани трима души.

Чавдар Чиков, началник отдел "Разследване" към Главна дирекция "Национална полиция": „Бяха извършени много и различни по вид процесуално-следствени действия - претърсвания и изземвания на адреси, претърсвания и изземвания на моторни превозни средства, лични обиски на задържаните лица, разпити пред съдия.“

За подобно престъпление законът предвижда наказание между 3 и 10 години затвор и конфискация на имущество.

#потърпевши #трима задържани #имотни измами

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