Трима загинали и трима ранени, след като автобус се вряза в спирка в Стокхолм

Трима души са загинали и трима са били ранени при инцидента с автобус, който се вряза в спирка в центъра на Стокхолм вчера.

Франс прес цитира съобщение на полицията, че още се извършва идентифицирането на трите жертви. Тримата ранени са били транспортирани в болница. Досега властите не съобщаваха точния брой на жертвите.

При произшествието близо до Кралския технологичен институт не е имало пътници в автобуса. Всички пострадали са били на спирката. Шофьорът на автобуса е задържан.