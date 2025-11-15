БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трима загинали и трима ранени, след като автобус се вряза в спирка в Стокхолм

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Всички пострадали са били на спирката

Трима загинали и трима ранени, след като автобус се вряза в спирка в Стокхолм
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Трима души са загинали и трима са били ранени при инцидента с автобус, който се вряза в спирка в центъра на Стокхолм вчера.

Франс прес цитира съобщение на полицията, че още се извършва идентифицирането на трите жертви. Тримата ранени са били транспортирани в болница. Досега властите не съобщаваха точния брой на жертвите.

При произшествието близо до Кралския технологичен институт не е имало пътници в автобуса. Всички пострадали са били на спирката. Шофьорът на автобуса е задържан.

#вряза се в спирка #шофьор на автобуса #автобус #Стокхолм #Швеция

Последвайте ни

ТОП 24

Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
1
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
2
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за национализация на рафинерията
3
Казусът "Лукойл" в Румъния: Букурещ готви закон за...
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
4
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
5
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
6
Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за назначението на Румен...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
6
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...

Още от: Европа

Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната "Енигма" на търг в Париж
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната "Енигма" на търг в Париж
Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, има жертви и ранени Автобус се вряза в спирка в Стокхолм, има жертви и ранени
Чете се за: 01:20 мин.
Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени Андрей Новаков: Бюджетът на ЕС няма да бъде върнат, различията са преодолени
Чете се за: 02:22 мин.
Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения Потискаща тишина, прекъсвана от вой на сирени: Киев на прицел - жертви и разрушения
Чете се за: 03:42 мин.
Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа за трафик на мигранти Германската и френската полиция разбиха престъпна мрежа за трафик на мигранти
Чете се за: 00:45 мин.
Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества Казусът "Лукойл": Великобритания издаде специален лиценз за двете български дружества
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия правителствен екип
Дерогацията за "Лукойл": Борисов благодари на целия...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“ Икона с мощи на св. Гавриил Ургебадзе и негови лични вещи са изложени за поклонение в "Св. Неделя“
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Силно намалена видимост в Дунавската равнина и днес Силно намалена видимост в Дунавската равнина и днес
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Трима загинали и трима ранени, след като автобус се вряза в спирка...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Копия на изчислителната машина на Блез Паскал и на шифровъчната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Тръмп срещу Би Би Си: Американският президент ще заведе дело заради...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Аферата "Епстийн" се разраства: Ще разследват връзки на...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ