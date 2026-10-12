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Тристранката обсъжда нови правила за минималната работна заплата и промени в пенсионното осигуряване

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Снимка: БТА
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Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава в момента по три точки. На фокус е минималната работна заплата и новите правила, по които ще се определя.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: „По промените в данъчните закони знаете, че те са в режим на обществено обсъждане. Предстои тази седмица заседание на комисията по бюджетна политика към НСТС, както обикновено в този форум социалните партньори ще имат възможност да обсъдят всички детайли по предложенията и ще изразят своите експертни становища. Всички в тази зала сме наясно, че пакетът от данъчни закони се обсъжда на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което планирам да проведем следващата седмица.“

#промени в пенсионното осигуряване #минималната заплата #национален съвет за тристранно сътрудничество

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