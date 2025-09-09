"Тритон 2025": 8 страни участват във водолазно учение за обезвреждане на мини във Варна

Осем държави участват във водолазно учение на Военноморските сили във Варна - „Тритон 2025”. В маневрите се включват военнослужещи от ВМС на България, Румъния, Турция, САЩ, Полша, Испания, Италия и Франция, специализирани в унищожаването и обезвреждането на боеприпаси под вода.

Учението се провежда за пета поредна година в териториалните води на България, в района на Военноморска база във Варна.

Според ВМС съвместните учения са важни заради радикално променената среда на морската сигурност в Черноморския регион. Непредсказуемостта на заплахата, която представляват дрейфащите мини, превръща планирането и провеждането на противоминните операции за неутрализирането им в регулярна дейност, съобщават от Военноморските сили на България

„Тритон 2025” ще се ръководи съгласно стандартите и процедурите на НАТО. Офицер планиращ учението е командирът на Военноморските сили на Република България, а ръководител на учението е командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби.

Основните усилия на участниците са насочени към усъвършенстване на нивото на оперативната съвместимост, както и подготовката на личния състав на тактическо ниво при провеждане на водолазни и противоминни операции в коалиционен формат. По време на действията на море ще бъдат отработени процедури по откриване, класифициране и обезвреждане на невзривени боеприпаси, дрейфащи и дънни мини.

Целта на учението е да се осигури на участниците възможност да отработят процедурите по планиране, провеждане, докладване и анализиране на военноморско учение на тактическо ниво, да осигури динамична учебна среда за упражняване на различни водолазни практики и техники в съюзен формат.

По време на учението ще бъдат създадени условия за прилагане на стандартните тактики и техники за действия при осветяване на подводната обстановка, борба с минната опасност и дълбоководни водолазни работи.