Триумф за френския пилот Себастиен Ожие в Рали Япония

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Ожие изпревари лидера в генералното класиране Елфин Еванс.

Триумф за френския пилот Себастиен Ожие в Рали Япония
Снимка: БГНЕС
Себастиен Ожие спечели Рали Япония и запази шансове да стане световен шампион за девети път на състезанието в Саудитска Арабия в края на месеца.

Френският пилот на Тойота изпревари лидера в генералното класиране Елфин Еванс (Великобритания, Тойота), който имаше 13 точки аванс преди състезанието, но сега вече е само с 3 пред французина.

Тимът на Тойота направи пълен триумф в Япония, като зае всички места на подиума и след Ожие и Еванс трети се нареди младият финландски пилот Сами Паяри, който за първи път завършва на призово място.

Себастиен Ожие спечели максимума точки - 25 точки за победата, 5 за това, че бе най-бърз в единствения етап в неделя, както и още 5 за победата в "Пауър Стейдж", където изпревари Еванс с една десета от секундата.

Дъждът в неделя превърна трасета в пързалка и основна жертва бе французинът Адриен Фурмо с Хюндай, който излезе извън пистата в 15-ия специален етап. Неговото отказване позволи на 23-годишния Паяри да завърши трети.

Световната титла ще се реши на последното за сезона състезание в Саудитска Арабия между 25 и 29 ноември. Освен Елфин Еванс и Себастиен Ожие финландецът Кале Рованперя също има математически шансове да спечели трета световна титла, като изостава с 24 точки от лидера.

#Рали Япония 2025 #Себастиен Ожие

