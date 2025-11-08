БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ожие продължава да води битката между пилотите на Тойота в Рали Япония

Елфин Еванс продължава да преследва френския си съотборник.

Себастиан Ожие
Снимка: БТА
Пилотите на Тойота Себастиен Ожие и Елфин Еванс продължават да водят невероятна битка на Рали Япония, като след третия ден френският пилот все още води, но преднината му пред уелсеца е само 6,5 секунди. Еванс се възползва от проблемите на японеца Такамото Кацута, който излезе от пътя и се срина до девето място, и се придвижи на втората позиция, като утре ще се опита да атакува върха.

Елфин Еванс пристигна в Япония, което е предпоследното състезание за годината, с аванс от 13 точки пред Ожие и Каля Рованперя, като ще се опита да запази преднината си преди финала на сезона.

36-годишният Еванс вече спечели Рали Япония през 2023 и 2024, като се цели в първата си световна титла, докато 41-годишният Ожие се бори за девета.

Засега условията в Япония са отлични, макар че трасето е хлъзгаво на моменти заради падналите листа и мъха по горските трасета на префектура Айчи, недалеч от връх Фуджи. Еванс спечели първите два специална етапа за деня, Ожие доминира в последните три.

На трето място е французинът Адриен Фурмо с Хюндай, който изостава от водача с 23,6 секунди.

Световният шампион от миналата година Тиери Нювил (Белгия, Хюндай) бе принуден да се откаже заради проблеми с трансмисията.

Рали Япония 2025 Елфин Еванс Себастиен Ожие

