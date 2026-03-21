Триумф за Иван Дончев 500 м, Стефан-Александър Кюмюрджиев е първи на 1500 м на Държавното по шорттрек

Програмата на шампионата продължава утре с надпреварите на 1000 м във всички възрастови категории.

На Държавното първенство по шорттрек в Зимния дворец в София бяха излъчени шампионите на 500 и 1500 метра при различните възрастови групи.

При мъжете Иван Дончев триумфира в спринта на 500 метра с време 42.976 секунди. Зад него останаха Димитър Георгиев и Стефан-Александър Кюмюрджиев, като и тримата са представители на клуб „Айс Пик“.

На по-дългата дистанция от 1500 метра победата отиде при Стефан-Александър Кюмюрджиев, който финишира за 2:26.536 минути. Втори се нареди Георгиев, а трети остана Дончев.

В надпреварата при юношите (група А) на 1500 метра шампион стана Даниел Кръстев, следван от Асен Гюров, като и двамата се състезават за клуб „Ледени звезди“. На 500 метра Гюров взе реванш и спечели първото място, а Кръстев остана втори.

При девойките доминацията беше за Димитрия Николова, която оглави класирането и на двете дистанции – 500 и 1500 метра. Втора и в двата старта завърши Лора Апостолова, също от „Ледени звезди“.

Програмата на шампионата продължава утре с надпреварите на 1000 метра във всички възрастови категории.

# Стефан-Александър Кюмюрджиев #Държавно първенство по шорттрек #Иван Дончев

