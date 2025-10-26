БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Трус от 4 по Рихтер в района на Диарбекир, няма пострадали

По света
Трусът е усетен и в околните окръзи

земетресение сливен
Турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) съобщи, че земетресение с магнитуд 4 по Рихтер е разтърсило южния окръг Диарбекир.

Епицентърът на земетресението е в селището Хани, в 14:49 местно време (13:49 българско време) на дълбочина 13,15 км. Трусът се е усетил и в околните окръзи в Югоизточен Анадол.

Не се съобщава за разрушения и пострадали, но трусът е предизвикал паника на много места. Екипи на АФАД са изпратени за наблюдение на терена.

"Земетресението в Диарбекир е следствие от натрупването на енергия в района Битлис-Загрос след разрушителните земетресения от 6 февруари 2023 година”, коментира пред телевизия НТВ турският сеизмолог проф. д-р Наджи Гюрюр, предупреждавайки за "необходимост от повишено внимание“.
