ИЗВЕСТИЯ

Домашен арест и за шофьора на колата от боя с полицейския...
Чете се за: 01:30 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
Пуснаха под домашен арест едно от задържаните момчета за...
Чете се за: 00:35 мин.
ПП-ДБ и МЕЧ внесоха вота на недоверие в деловодството на...
Чете се за: 00:50 мин.
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Чете се за: 00:55 мин.

Тунис победи Филипините в откриващия двубой на световното първенство по волейбол

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Селекцията на Камило Плачи се наложи убедително с 3:0 гейма.

Тунис - Филипините, волейбол
Снимка: volleyballworld.com
Отборът на Тунис победи убедително с 3:0 гейма Филипините в първата среща от световното първенство по волейбол. Африканците, водени от бившия селекционер на България Камило Плачи, се наложиха в отделните части с 25:13, 25:17, 25:23. Двубоят бе от Група „А“ и се проведе в столицата на страната домакин – Манила.

Превъзходството на Тунис бе чувствително, особено в първия гейм. Това е първо участие на тима на Филипините на световно първенство, като отборът е на 89-а позиция в ранглистата.

Тимът на Плачи имаше превъзходство в почти всички елементи в мача, като домакините бяха по-ефективни само при сервисите - пет аса срещу два за отбора на Тунис.

Усама Бен Ромдан бе лидер на Тунис със 17 точки - 15 от атака и две блокади. Капитанът на Филипините Бриан Багунас бе най-резултатен в мача с 23 точки - 20 от атака, една блокада и два аса. В група „А“ са още отборите на Иран и Египет.

Утре първенството ще продължи с още осем мача, след които е и България - Германия, който ще започне в 12:30 часа.

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г.

