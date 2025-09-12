Тунис победи Филипините в откриващия двубой на световното първенство по волейбол

Отборът на Тунис победи убедително с 3:0 гейма Филипините в първата среща от световното първенство по волейбол. Африканците, водени от бившия селекционер на България Камило Плачи, се наложиха в отделните части с 25:13, 25:17, 25:23. Двубоят бе от Група „А“ и се проведе в столицата на страната домакин – Манила.

Превъзходството на Тунис бе чувствително, особено в първия гейм. Това е първо участие на тима на Филипините на световно първенство, като отборът е на 89-а позиция в ранглистата.

Тимът на Плачи имаше превъзходство в почти всички елементи в мача, като домакините бяха по-ефективни само при сервисите - пет аса срещу два за отбора на Тунис.

Усама Бен Ромдан бе лидер на Тунис със 17 точки - 15 от атака и две блокади. Капитанът на Филипините Бриан Багунас бе най-резултатен в мача с 23 точки - 20 от атака, една блокада и два аса. В група „А“ са още отборите на Иран и Египет.

Утре първенството ще продължи с още осем мача, след които е и България - Германия, който ще започне в 12:30 часа.