Световното първенство по волейбол за мъже - 32 отбора сред тях и България

Вяра Илиева
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва утре участието си с мач срещу Германия в 12:30 ч.

световното първенство волейбол мъже отбора сред тях българия
21-то издание на световното първенство по волейбол за мъже стартира днес. То ще се проведе в два града във Филипините и ще продължи до 28 септември.

В него ще участват 32 отбора, сред които и България. Откриващият мач от Група А ще противопостави домакините от Филипините срещу Тунис. Срещата е 14:00 часа българско време в столицата Манила.

Това ще е първият планетарен форум в Югоизточна Азия и втори в региона след първенството за жени в Тайланд. Действащ шампион от 2022 е Италия.

Мъжкият ни национален отбор по волейбол започва утре участието си. Всички мачове от група Е, в която е България ще се играят в SM Mall of Asia Arena в Манила.

„Лъвовете“ ще се опитат не само да се конкурират с най-добрите, но и да положат основите на нова успешна ера.

България е в група с Германия, Словения и Чили. Срещите са съответно на 13, 15 и 17 септември.

Джанлоренцо Блендижини извика десет дебютанти, в това число Симеон Николов и Стоил Палев (разпределители), Венислав Антов (диагонал), Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков (централни блокировачи), Георги Татаров и Руси Желев (посрещачи) и Дамян Колев и Димитър Добрев (либера).

В Манила националният ни отбор изигра три контролни срещи с тима на САЩ. В първата проверка нашите волейболисти се наложиха с 3:1. В следващите две отстъпихме с 1:2 и 0:3.

Тимът ни е 15-и в световната ранглиста на FIVB и се класира за Мондиала като осмият най-добре представил се неквалифициран отбор. Това ще бъде и 20-ото участие на страната ни на световно първенство.

Оптимизмът в селекцията на италианския специалист се подсилва от достойното представяне в Лигата на нациите 2025, където България завърши на 11-о място от 18 отбора. Макар и далеч от върха, това бе важна крачка напред за този състав в преход, който победи по-високо ранкирани съперници като Германия, Япония, Словения (полуфиналист) и дори шампиона Полша.

Страната ни има пет медала от световни първенства, включително едно сребро и четири бронза. През 1949 и 1952 г. ставаме трети след победи над Румъния. Единственото ни второ място идва през 1970, когато губим финала от Източна Германия. 16 г. по-късно побеждаваме Бразилия с 3:0 гейма в малкия финал, а последният ни бронз датира от 2006-а – тогава надделяваме над Сърбия и Черна гора с 3:1.

