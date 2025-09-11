Волейболните национали с първа тренировка в Манила

Националният отбор на България по волейбол направи първа тренировка на филипинска земя, където след дни ще започне световното първенство за мъже.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим проведе занимания в зала "SM Mall of Asia" в Манила, като първо отдели внимание на техническата част. След това "лъвовете" тренираха във фитнеса.

Националите ни са в група Е заедно с отборите на Германия, Словения и Чили.

Първият мач на България ще бъде срещу Бундестима на 13 септември (събота) от 12:30 часа.