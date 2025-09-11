Волейболните национали с първа тренировка в Манила

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим ще започне участието си на световното първенство срещу Германия.
Националният отбор на България по волейбол направи първа тренировка на филипинска земя, където след дни ще започне световното първенство за мъже.
Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим проведе занимания в зала "SM Mall of Asia" в Манила, като първо отдели внимание на техническата част. След това "лъвовете" тренираха във фитнеса.
Националите ни са в група Е заедно с отборите на Германия, Словения и Чили.
Първият мач на България ще бъде срещу Бундестима на 13 септември (събота) от 12:30 часа.