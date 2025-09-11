БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Волейболните национали с първа тренировка в Манила

Спорт
Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим ще започне участието си на световното първенство срещу Германия.

Национален отбор на България по волейбол за мъже
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
Националният отбор на България по волейбол направи първа тренировка на филипинска земя, където след дни ще започне световното първенство за мъже.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим проведе занимания в зала "SM Mall of Asia" в Манила, като първо отдели внимание на техническата част. След това "лъвовете" тренираха във фитнеса.

Националите ни са в група Е заедно с отборите на Германия, Словения и Чили.

Първият мач на България ще бъде срещу Бундестима на 13 септември (събота) от 12:30 часа.

#Световно първенство по волейбол #Национален отбор на България по волейбол за мъже

