Волейболните национали пристигнаха в Манила

Мъжкият национален отбор на България по волейбол пристигна във Филипините за световното първенство, което стартира след броени дни - 12 септември.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим е в столицата на островната държава - Манила, където ще се изиграят двубоите от надпреварата.

"Лъвовете" са в група Е, където са и отборите на Германия, Словения и Чили.

Родните представители стартират срещу Бундестима, на 13 септември, събота, от 12:30 ч.

По време на подготовката си нашите изиграха четири контроли - две срещу Япония и две срещу САЩ. Те приключиха съответно 0:3 и 2:3 гейма срещу азиатците, и 3:1 и 0:3 гейма срещу "янките".