Българските волейболисти изиграха последните си контроли преди световното

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
"Лъвовете" стартират участието си на първенството на планетата на 13 септември.

Български национален отбор по волейбол за мъже формация Б
Снимка: BVF/Startphoto.bg
Националният отбор на България по волейбол за мъже приключи с контролите преди предстоящото световно първенство във Филипините с победа и загуба срещу тима на САЩ, съответно с 2:1 и 0:3.

Рано тази сутрин българско време двата екипа проведоха тренировъчни мачове на две игрища, съобщиха от Българската федерация по волейбол.

На основния терен в "Хирошима Тъндърс Спорт Комплекс" България в състав Симеон Николов, Александър Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов и либерото Дамян Колев отстъпи с 0:3 (20:25, 22:25, 24:26).

Най-резултатен бе Александър Николов с 15 точки, а Илия Петков добави 8. В третия гейм двамата разпределители Симеон Николов и Стоил Палев размениха отборите.

На второто игрище българската формация бе в състав Борис Начев, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Преслав Петков и Димитър Добрев, като спечели с 2:1 (25:22, 14:25, 25:20). Диагоналът Венислав Антов се отличи с 15 точки.

Утре сутрин представителният отбор на България ще отпътува за Манила.

Първата среща на националите на Мондиала във Филипините ще бъде срещу тима на Германия на 13 септември от 12:30 часа българско време.

