Турция уволни Винченцо Монтела след серия от разочароващи резултати

Винченцо Монтела вече не е селекционер на националния отбор на Турция. Турската футболна федерация официално обяви раздялата с италианския специалист след решение на Изпълнителния борд, съобщава Ройтерс.

От централата не посочиха конкретни мотиви за освобождаването на Монтела, нито обявиха кой ще го наследи начело на националния тим.

Решението идва след четири поредни поражения на Турция в Лигата на нациите, като последното беше с 1:3 срещу Италия във вторник. Националният отбор не успя да оправдае очакванията и на световното първенство през лятото, където приключи участието си още в груповата фаза.

Монтела пое Турция през септември 2023 година и постигна един от най-значимите си успехи на европейското първенство през 2024 година, когато изведе отбора до четвъртфиналите.

Въпреки силното представяне на Евро 2024, последвалите резултати не позволиха на италианеца да запази поста си.

Предстои Турската футболна федерация да обяви новия национален селекционер, който ще има задачата да стабилизира представянето на отбора след неуспешната серия.