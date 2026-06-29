Турска бригада и за първия мач на Левски срещу Борац в Шампионска лига

Турска бригада ще отговаря за старта на Левски в квалификациите на Шампионската лига. „Сините“ ще гостуват на Борац Баня Лука на 7 юли в първия мач, който ще започне от 21:30 часа в Баня Лука, а главен съдия ще е Мехмет Тюркмен.

Негови помощници ще бъдат Джейхун Шешигюзел и Бахтияр Биринджи, а Али Йълмаз е четвърти съдия.

Странното е, че снощи УЕФА обяви първо реферите за реванша (на 14-и юли в София) и там пак са от Турция, водени от Огузхан Чакър. Тюркмен е също доста нов в международното съдийство, едва от две години има значка на ФИФА. Работи като адвокат в Истанбул, а през последните две години е получил 18 мача в турската Суперлига, в които е показал 60 жълти картона, 2 червени и е отсъдил четири дузпи – по две за домакините и две за гостите. Също така Турската футболна федерация му е дала и доста важни мачове за влизане в турския елит, включително и баражи за промоция.