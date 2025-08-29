БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

УАДА отново потвърди позицията си срещу Игрите за допингирани

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Глобалният антидопингов надзорен орган нарече Enhanced Games едно "зле замислено събитие".

свръхчовеци спорта enhanced games
Световната антидопингова агенция (УАДА) отново потвърди противопоставянето си на т.нар. Игри за допингирани (Enhanced Games) след антитръстов иск, заведен от организаторите на събитието, което позволява на спортистите да използват забранени стимуланти, пише агенция Reuters.

Организаторите на Игри за допингирани заявиха, че съдят Световната централа по плувни спортове (World Aquatics), Американската централа по плувни спортове (USA Swimming) и УАДА за до 800 милиона долара, обвинявайки ги в незаконна кампания за "смазване" на първенството.

"УАДА поддържа твърдата си позиция срещу това зле замислено събитие", се казва в изявление на глобалния антидопингов надзорен орган.

"Приветстваме недвусмислената подкрепа, получена от множество спортисти, правителства по света, ЮНЕСКО, международни спортни федерации, медицински асоциации и други, които всички виждат Enhanced Games като потенциална заплаха за безопасността на спортистите. Физическата и психическата цена, която допингът е нанесъл на спортистите през годините, е значителна. Загинаха хора", добавят от УАДА.

Организаторите на Enhanced Games твърдят, че ще защитят спортистите, като използват технологии и наука, за да подобрят силата и скоростта им, отключвайки ново ниво на "свръхчовешки" постижения. Въпреки че засега малко спортисти са потвърдили публично, че ще участват, организаторите насрочиха първото състезание за май 2026 година в Лас Вегас (САЩ), като в дневния ред са включени плуване, лека атлетика и вдигане на тежести.

#Enhanced Games #Световната антидопингова агенция (УАДА)

