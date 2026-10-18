БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Учени: Ледената покривка в Арктика се топи по-бързо от очакваното

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Запази
учени предупреждават зимната ледена покривка арктика намалее значително
Слушай новината

Площта на морския лед в Арктика през зимата може да намалее с около един милион квадратни километра повече, отколкото се предвиждаше досега, предаде сайтът Phys.org, позовавайки се на изследване на учени от Университета в Кеймбридж и Центъра за математически изследвания (CIMAT) в Мексико.

Изследователите са използвали данни за климатичните условия отпреди около 6000 години, за да подобрят надеждността на настоящите климатични модели. През този период, известен като среден холоцен, промени в орбитата на Земята са допринесли за затопляне и намаляване на ледената покривка в Арктика.

За да възстановят разпространението на морския лед в миналото, учените са анализирали проби от океански седименти. Те са измерили концентрацията на биомаркер, наречен IP₂₅, който се произвежда от водорасли, живеещи в морския лед, и са използвали допълнителни биомаркери от организми, обитаващи открити води.

Получените данни са сравнени със симулации на 27 климатични модела за същия период. Чрез статистически метод учените са определили по-голяма тежест на моделите, които най-точно възпроизвеждат древните условия, след което са приложили този подход към симулациите на миналия и бъдещия климат.

Резултатите показват, че използваните досега модели са надценявали количеството морски лед в Арктика през зимата. След корекция на прогнозите очакваната загуба на лед в бъдеще се увеличава с около един милион квадратни километра спрямо предишните оценки. Според авторите новият подход намалява диапазона на неопределеност в прогнозите с до 85 процента.

Зимната ледена покривка в Арктика има важно значение за климатичните условия далеч отвъд полярния регион, тъй като регулира отделянето на топлина и влага от океана към атмосферата. Промените в нея могат да влияят върху атмосферната циркулация и зимното време в Европа и Северна Америка.

По-малкото количество морски лед е свързано с възможни промени в зимните условия, включително по-ниски температури и по-интензивни снеговалежи в части от Великобритания, Северна Европа и Северна Америка.

Изследването насочва вниманието и към възможни последици извън Арктика. Прилагането на коригираните модели към прогнозите за валежите показва, че снеговалежите в югоизточната част на Гренландия и валежите в Средиземноморието също може да са подценени. Това би имало значение съответно за стабилността на ледената покривка на Гренландия и за риска от наводнения в Южна Европа.

Учените отбелязват, че затоплянето през средния холоцен е имало различни причини от съвременното изменение на климата, но данните за реакцията на морския лед при по-високи температури могат да помогнат за усъвършенстването на прогнозите за бъдещето.

Според авторите използването на палеоклиматични данни – или сведения за древния климат - позволява по-надеждно да се определят районите на Арктика, в които зимният морски лед вероятно ще изчезва през следващите десетилетия.

#зимна ледена покривка #Арктика

Последвайте ни

ТОП 24

Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
1
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за...
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
2
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до канадската военна база "Уейнрайт"
3
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
4
Тодор Ангелов и Божидар Саръбоюков в "Арена спорт"
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция - сблъсъци, палежи, грабежи и вандализъм
5
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция...
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
6
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
2
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Екология

В България живее най-старият ловен сокол в света - Ромео
В България живее най-старият ловен сокол в света - Ромео
Неочаквана среща с мечка в района на Сандански Неочаквана среща с мечка в района на Сандански
Чете се за: 02:05 мин.
Заради незаконни сметища ще бъдат съставени актове на кметовете на „Кремиковци“ и „Нови Искър“ Заради незаконни сметища ще бъдат съставени актове на кметовете на „Кремиковци“ и „Нови Искър“
Чете се за: 01:50 мин.
Най-горещия септември от началото на измерванията отчетоха в Испания Най-горещия септември от началото на измерванията отчетоха в Испания
Чете се за: 01:50 мин.
Морските птици и естествената растителност може да спасят атолите от покачването на морското ниво Морските птици и естествената растителност може да спасят атолите от покачването на морското ниво
Чете се за: 04:02 мин.
Премахнати са 150 сухи и опасни дървета в парка "Врана" Премахнати са 150 сухи и опасни дървета в парка "Врана"
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий? Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий?
Чете се за: 11:20 мин.
Избрано
Мъгли сутрин, щедро слънце през деня в началото на новата седмица Мъгли сутрин, щедро слънце през деня в началото на новата седмица
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Поскъпването на живота възпламени недоволството в различни части на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Литва обвини Русия в опит за саботаж на "Старлинк"
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Напрежението между Киев и Вашингтон: Зеленски разговаря с Уиткоф и...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ