Учени наблюдаваха „тъмни точки“, които се движат по-бързо от светлината

Израелски учени за първи път са наблюдавали в реално време т.нар. „тъмни точки“ в светлинни вълни, които се движат с привидно по-висока скорост от тази на светлината.

Това обаче не нарушава законите на физиката. Причината е, че тези точки не са истински обекти и не пренасят енергия или информация, а представляват зони, в които светлината изчезва.

В експеримента учените са проследили как тези „тъмни точки“ се появяват, движат се и изчезват. В някои случаи те дори се ускоряват една към друга и се „унищожават“.

Откритието показва, че подобни явления се случват по-често, отколкото се е смятало досега, и може да помогне за по-добро разбиране на светлината и квантовите процеси.

Въпреки впечатляващите резултати, това не означава, че можем да изпращаме информация по-бързо от светлината, а само че вълните се държат по-сложно, отколкото сме предполагали.