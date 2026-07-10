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УЕФА започна дисциплинарно производство срещу Левски след гостуването в Баня Лука

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Спорт
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"Сините“ ще представят своето становище по случая, а европейската централа препоръчва временно да не се продават билети за следващото гостуване на отбора

УЕФА започна дисциплинарно производство срещу Левски след гостуването в Баня Лука
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УЕФА е образувала дисциплинарно производство срещу Левски заради предполагаеми нарушения на част от привържениците на българския шампион по време на първия мач срещу Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата в Босна и Херцеговина завърши 1:1, а реваншът в София предстои през следващата седмица.

От клуба съобщиха, че производството е започнало по член 55 от Дисциплинарния правилник на УЕФА, след доклад на наблюдател от организацията FARE. Потенциалните нарушения са свързани с член 14 от правилника: "расизъм и/или друго дискриминационно поведение“, като се касае за предполагаеми обидни скандирания на етническа основа.

Според информацията, официалните доклади на делегата на срещата не потвърждават категорично констатациите на наблюдателя на FARE. Всички материали по случая ще бъдат разгледани от Контролния, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА, който ще вземе окончателното решение.

До произнасянето на европейската футболна централа е отправена препоръка да не бъдат продавани билети за следващото гостуване на Левски в турнирите на УЕФА.

От "синия“ клуб увериха, че ще представят своето становище в определения срок и ще направят всичко възможно да избегнат евентуално наказание, което би лишило привържениците им от възможността да подкрепят отбора при следващото му гостуване в Европа.

В същото време от Левски отново призоваха своите фенове да се въздържат от всякакви расистки и дискриминационни прояви по време на мачовете на отбора.

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#ФК Борац Баня Лука #ПФК Левски София

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