Левски ще продава билети само за Сектор "Б" за реванша срещу Борац

ПФК Левски ще пусне в петък в свободна продажба билетите за реванша от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борац (Баня Лука), но пропуски ще има налични само за Сектор "Б". Останалите два сектора са заети от притежатели на абонаментни карти.

"В 10:00 часа на петък, 10 юли, в свободна продажба ще бъдат пуснати билетите за реванша от 1-вия квалификационен кръг на UEFA Champions League 2026/27 срещу Борац (Баня Лука). Двубоят е на вторник, 14 юли, от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Пропуските ще се продават само за Сектор "Б" до изчерпване на количествата на касата пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", в мрежата на Eventim и онлайн. Максималният брой билети, който може да бъде закупен, е 3 на човек. За удобство на всички наши привърженици билетите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касата пред Сектор "А".

В 20:00 часа в сряда, 8 юли, ще бъде преустановена продажбата на абонаментни карти онлайн и в официалния магазин на ПФК Левски, като продажбата ще бъде възстановена на 25 юли", съобщават от клуба.

Левски и Борац завършиха наравно 1:1 в първия мач, изигран във вторник в Баня Лука, Босна и Херцеговина.