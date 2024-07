Уимбълдън почете един от своите герои Анди Мъри

Бившият номер 1 в световната ранглиста по тенис Анди Мъри беше почетен на Централния корт на Уимбълдън в последните моменти от професионалната си кариера.

Thank you for everything you’ve given us, Andy. pic.twitter.com/EOJ0lJh7lg — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

37-годишният шотландец беше посрещнат като герой заедно с брат си Джейми за мача от първия кръг при мъжките двойки на Откритото първенство на Великобритания в Лондон, но двамата загубиха от австралийците Ринки Хиджиката и Джон Пиърс с 6:7(6), 4:6, след като пропуснаха сетбол в тайбрека на първата част при 6:5 точки, а в последствие пропиляха ранен пробив аванс във втория сет и допуснаха обрат.

"Тежко е, защото исках да продължа да играя, но това е невъзможно. Физически ми е много трудно в момента. Всички тези контузии се натрупаха и това утежни нещата съществено", коментира през сълзи Мъри след поражението.

"Исках да играя вечно. Обичам спорта. Той ми е дал толкова много, научил ме е на толкова неща през годините, които ще мога да използвам до края на живота си. Не исках да спирам и затова ми е толкова трудно", допълни той.

Not a dry eye on Centre Court.



They love you, @andy_murray pic.twitter.com/dgas9hPEHx — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024



Мъри ще има поне още един мач на Уимбълдън на смесени двойки със сънародничката си Ема Радукану, но домакините от "Олд Инглънд Клъб" решиха да направят жест към двукратния шампион на сингъл със символично изпращане.

На трибуните беше съпругата на Мъри - Ким Сиърс, с двете им по-големи дъщери София и Еди, майка му Джуди и баща му Уили, както и легендите на тениса Джон МакЕнроу, Мартина Навратилова и един от големите му съперници Новак Джокович.



Шотландецът не успя да сдържи сълзите си, след като на видеостената на Централния корт беше пуснат материал, разказващ за успехите в кариерата му, в това число и хвалебствени думи от Джокович и от другите две големи звезди от неговото поколение Роджър Федерер и Рафаел Надал.

You made us dream.

You made us believe.

You made us cry.

And you made us proud. pic.twitter.com/yNsnkEsEhc — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

"Последните няколко години бяха много трудни за мен и за екипа ми. Преодоляването на постоянните контузии беше много тежко, а някои от тези травми бяха сериозни. Работихме много здраво, за да бъда конкурентен на корта. За нещастие може би не успях да достигна нивото, което ни се искаше, но поне опитахме", каза Анди Мъри.

"За мен беше много специално да играя този мач с Джейми. Никога преди това не го бяхме правили на Уимбълдън, но този път нещата се наредиха някак от само себе си. Обичайният му съотборник реши да играе с Нийл Скупски и той ме попита дали не искам да си партнираме. Физически не беше лесно за мен, но се радвам, че го направихме", добави той.

Мачът на смесени двойки на Мъри и Рaдукану срещу Марсело Аревало от Аржентина и Шуай Чжан от Китай все още не е насрочен, но по всяка вероятност ще се играе през уикенда.

"Ще се опитам да се забавлявам максимално и на смесените двойки след няколко дни. Със сигурност ще бъде весело. След това планирам кратка семейна ваканция, след което е Олимпиадата и слагам край", категоричен беше двукратния шампион на сингъл.

Олимпийският турнир по тенис в Париж ще се състои от 27 юли до 4 август.

Анди Мъри завършва кариерата си с 46 трофея на сингъл, три от които от Големия шлем и един от Финалния турнир на ATP, както и с две олимпийски титли от Лондон 2012 и Рио 2016. Той също така помогна на Великобритания да спечели Купа "Дейвис" през 2015 година.

