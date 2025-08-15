БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
И Путин кацна в Аляска

Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 01:37 мин.
очакване ключовата среща аляска тръмп путин бъдещето украйна
И Путин кацна в Аляска. Преди него кацна самолетът на американския президент Доналд Тръмп.

Ключовите разговори, за които светът очаква да се даде ако не отговор на въпроса - ще има ли мир в Украйна, то поне - ще има ли среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Обещанието на Доналд Тръмп е да направи опит да постигне именно това - на масата за преговори да седнат руският и украинският президент. Преди да отпътува за Аляска, Тръмп изрази умерен оптимизъм и каза, че залозите са изключително високи.

От Кремъл коментираха, че срещата може да продължи най-малко 6-7 часа. Очакванията са разговорите да бъдат във формат 3 на 3 - от американска страна освен Тръмп ще присъстват държавния секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

В руската делегация участва външният министър Сергей Лавров, там са и министрите на отбраната и икономиката. Програмата на двамата президенти предвижда работна закуска, след което среща, на която за кратко ще бъдат допуснати и журналисти. След разговорите е предвидена пресконференция на двамата президенти. Доналд Тръмп вече каза, че когато приключи срещата му с Путин, ще разговаря първо с украинския президент Володимир Зеленски, а след това и с европейски лидери.


