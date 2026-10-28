Умните уреди у дома са уязвими на кибератаки, предупреждават експерти

Хакери могат да получат достъп до домашни камери и лични данни чрез умни устройства
Умните домашни устройства могат да се превърнат в цел на кибератаки чрез поемане на контрол върху тях или чрез неупълномощен достъп до личните данни на потребителите. За това предупреждава полската държавна агенция за киберсигурност и цифрова безопасност.
В края на миналата година 21,1 милиарда устройства в световен мащаб са били свързани към т.нар. „Интернет на нещата“ (IoT) – мрежа от взаимосвързани устройства, се посочва в доклад на Националния изследователски институт (NASK).
Очаква се тази цифра да нарасне до 39 милиарда в рамките на пет години и да надхвърли 50 милиарда до 10 години.
Докладът, озаглавен „IoT устройства у дома: Как да ги използваме безопасно“, се фокусира върху сигурността на смарт уредите, оборудвани с технологии за дистанционно управление, комуникация с други устройства и автоматизация на ежедневните задачи.
Един от примерите, посочени от NASK, е интернет свързана умна електрическа кана, която може да бъде включена дистанционно и настроена да загрее вода до определена температура.
От института определят IoT като мрежа от взаимосвързани устройства, които събират данни, обменят информация и комуникират чрез интернет или други мрежи. Такива системи се използват за автоматизиране на ежедневни задачи, дистанционно управление на уреди и изграждане на интегрирани системи за умен дом.
Докладът предупреждава, че недостатъчно защитените устройства лесно могат да станат цел за хакери.
„Сигурността на домашните IoT устройства е свързана най-вече с нашата собствена защита като потребители“, заявява в изявление Екатерина Грабовска, старши специалист по образование и информация в NASK и съавтор на доклада. „Използването на технологии изисква отговорен подход. Нашето поведение и решенията, които взимаме, са първата линия на защита срещу заплахите“, добавя тя.
Заплахите, идентифицирани в доклада, включват:
Анна Фелкнер, друг съавтор на доклада и директор на изследователското звено за киберсигурност в NASK, подчертава, че сигурността на умния дом започва още преди покупката.
„Струва си да проверите какви данни ще събира устройството, дали производителят осигурява редовни актуализации и как реагира при открити уязвимости“, съветва Фелкнер.
Kiedy inteligentny dom przestaje być bezpieczny?
Robot sprzątający zapisuje plan mieszkania. Smartwatch liczy kroki i mierzy tętno. Inteligentny zamek do drzwi "wie", o której wracamy z pracy. Dla cyberprzestępców to bezcenne dane.
Nieodpowiednio zabezpieczone urządzenia mogą stanowić zagrożenie dla Twojej prywatności i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci NASK przygotowali poradnik „Urządzenia IoT w domu. Jak korzystać z nich bezpiecznie?”.
Znajdziesz w nim praktyczne wskazówki, które pomogą Ci świadomie wybierać inteligentne urządzenia i lepiej chronić domowników.
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Източник: PAP, nask.pl