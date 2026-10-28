Умните уреди у дома са уязвими на кибератаки, предупреждават експерти

Умните домашни устройства могат да се превърнат в цел на кибератаки чрез поемане на контрол върху тях или чрез неупълномощен достъп до личните данни на потребителите. За това предупреждава полската държавна агенция за киберсигурност и цифрова безопасност.

В края на миналата година 21,1 милиарда устройства в световен мащаб са били свързани към т.нар. „Интернет на нещата“ (IoT) – мрежа от взаимосвързани устройства, се посочва в доклад на Националния изследователски институт (NASK).

Очаква се тази цифра да нарасне до 39 милиарда в рамките на пет години и да надхвърли 50 милиарда до 10 години.

Докладът, озаглавен „IoT устройства у дома: Как да ги използваме безопасно“, се фокусира върху сигурността на смарт уредите, оборудвани с технологии за дистанционно управление, комуникация с други устройства и автоматизация на ежедневните задачи.

Един от примерите, посочени от NASK, е интернет свързана умна електрическа кана, която може да бъде включена дистанционно и настроена да загрее вода до определена температура.

От института определят IoT като мрежа от взаимосвързани устройства, които събират данни, обменят информация и комуникират чрез интернет или други мрежи. Такива системи се използват за автоматизиране на ежедневни задачи, дистанционно управление на уреди и изграждане на интегрирани системи за умен дом.

Докладът предупреждава, че недостатъчно защитените устройства лесно могат да станат цел за хакери.

„Сигурността на домашните IoT устройства е свързана най-вече с нашата собствена защита като потребители“, заявява в изявление Екатерина Грабовска, старши специалист по образование и информация в NASK и съавтор на доклада. „Използването на технологии изисква отговорен подход. Нашето поведение и решенията, които взимаме, са първата линия на защита срещу заплахите“, добавя тя.

Заплахите, идентифицирани в доклада, включват:

Поемане на пълен контрол върху устройството: например достъп до видеопотока от охранителни или домашни камери;

Разкриване на разпределението на дома: например чрез картата на жилището, съхранявана от робота-прахосмукачка;

Достъп до лични данни: например достъп до файлове, съхранявани на свързани компютри.

Анна Фелкнер, друг съавтор на доклада и директор на изследователското звено за киберсигурност в NASK, подчертава, че сигурността на умния дом започва още преди покупката.

„Струва си да проверите какви данни ще събира устройството, дали производителят осигурява редовни актуализации и как реагира при открити уязвимости“, съветва Фелкнер.

Kiedy inteligentny dom przestaje być bezpieczny? Robot sprzątający zapisuje plan mieszkania. Smartwatch liczy kroki i mierzy tętno. Inteligentny zamek do drzwi "wie", o której wracamy z pracy. Dla cyberprzestępców to bezcenne dane. Nieodpowiednio zabezpieczone urządzenia mogą stanowić zagrożenie dla Twojej prywatności i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci NASK przygotowali poradnik „Urządzenia IoT w domu. Jak korzystać z nich bezpiecznie?”.

Znajdziesz w nim praktyczne wskazówki, które pomogą Ci świadomie wybierać inteligentne urządzenia i lepiej chronić domowników. Poznaj poradnik i zadbaj o bezpieczeństwo swojego inteligentnego domu ️ https://t.co/KsQq0f5qM2 — NASK (@NASK_pl) October 26, 2026





Препоръки за безопасност от експертите:

Проверка за уязвимости: Преди покупка проверете дали моделът има познати дефекти в сигурността в публичната база данни за общи уязвимости (CVE). Прочетете отзиви от потребители и се запознайте с инструкциите за безопасност от производителя.

Софтуерна поддръжка: Уверете се, че производителят осигурява редовни актуализации на софтуера и техническа поддръжка.

Настройки на домашната Wi-Fi мрежа: Преди да свържете ново устройство, сменете фабричното име и парола на домашната мрежа и проверете поддържаните стандарти за сигурност (например WPA3).

Разделяне на мрежата (изолация): Препоръчва се IoT устройствата да бъдат свързани към отделна (гост) мрежа, за да не са в пряк контакт с компютрите и телефоните ви.

Правилно изхвърляне: При продажба или изхвърляне на смарт уред задължително направете пълно фабрично нулиране (factory reset), премахнете го от профила си в приложението на производителя и прекъснете връзката му с домашната мрежа.

Източник: PAP, nask.pl