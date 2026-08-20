Уникално откритие на Перперикон: Личният печат на императрица Ирина Комнина

Личен печат на императрица Ирина Дукина Комнина Ласкарина, свидетелстващ за кореспонденция между България и Византия е последното откритие на Перперикон, което бе представено пред журналисти от ръководителя на разкопките проф. Николай Овчаров.

По думите му това е едва петият в световен мащаб печат на може би най-влиятелната жена във византийската история, която е била и сватя на цар Иван Асен II. Другите такива са в световни колекции като тази в музея „Дъмбъртън Оукс” във Вашингтон, в Ермитажа във Санкт Петербург и в частни колекции.

„Тя е съпруга на Йоан III Дука Ватаци, голям византийски император. Тази дама е дъщеря на император, внучка на император, съпруга на император и майка на император. Тоест, от всички страни едва ли има някоя по-голяма във византийската история. Поне аз не се досещам така на първо четене", коментира проф. Овчаров.

Той припомни, че датировката на печата е от 13-и век. Тогава Иван Асен II току-що е победител при Клокотница, която се намира само на 29 км от Перперикон, а във Византия управлява именно Йоан III Дука Ватаци и неговата съпруга Ирина.

„Явно, че е имало някаква много сериозна кореспонденция, защото тези печати, всъщност скрепват писмата", коментира археологът. И допълни, че през тези години между България и Византия се случват много интересни и важни неща. Това е времето, когато Константинопол е завладян от латинците. Но именно тогава, използвайки победата си при Клокотница, от една страна, и от друга страна огромната империя, която е създал, Иван Асен II решава да възстанови Българската патриаршия от времето на цар Симеон, припомни проф. Николай Овчаров.

Той уточни, че много интензивната кореспонденция се случва в периода 1233-1235 г., като 1235 г. завършва с признаването на Българската патриаршия в Лампсак на малоазийското крайбрежие за една от православните патриаршии.

​„Заедно с това обаче в договора върви и една друга клауза, а именно сватбата на дъщерята на Иван Асен II - Елена, с престолонаследника на Никейската, на Византийската империя Теодор Ласкарис – син на Ирина, чийто печат показвам. Това са двете събития, заради които тук може да се е появило писмо и печатът на тази високопоставена византийска дама", обясни проф. Николай Овчаров.

Печатът на императрица Ирина Комнина е с нейния лик с корона и императорски одежди от едната страна, а от другата - Христос, изкупител на човешките грехове, "изключителни рядка иконография", подчерта археологът.

Той допълни, че това е четвъртият печат на голям владетел, открит на Перперикон. Единият е на император Анастасий от V век, печат на Константин IX Мономах от XI век, печат на Андроник II Палеолог от XIII век – пак византийски император, както и на самия цар Иван Александър - златен печат.