Столичната община раздава безплатна вода заради очакваните високи температури днес и утре

Столичната община продължава инициативата за раздаване на безплатна вода на гражданите на София заради очакваните високи температури, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Днес и утре пунктовете ще работят след 12:00 ч. до изчерпване на количествата.

Водата ще се раздава на три места – пред Софийския университет "Св. Климент Охридски", при метростанция "Сердика" и при пилоните на Националния дворец на културата (НДК).

В събота и неделя ще работи пунктът при пилоните на НДК, също след 12:00 ч. до изчерпване на количествата.

От Столичната община призовават гражданите да бъдат внимателни в горещините, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителния престой на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня. Специално внимание трябва да се обръща на децата, възрастните хора и хората с хронични заболявания.