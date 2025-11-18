БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 00:45 мин.

Университети от Бургас и София обединяват усилия, за да открият причините за аутизма

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Университети от Бургас и София обединяват усилия, за да открият причините за аутизма
Лабораторията по интелигентни системи към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Центърът с лаборатория за изследване на аутизма към Факултет по науки за образованието и изкуството към СУ „Св. Климент Охридски“ обединяват усилия за разкриване причините за аутизъм.

"Опитът ни до момента е доказал, че с общи усилия се стига до високи резултати. Вярвам, че нашите компютърни разработки ще помогнат за достигането на още по-задълбочен анализ, който ще е в полза на медицинатa", каза ректорът на БДУ проф. д-р Сотир Сотиров.

Деканът на факултета в СУ проф. дпн Милен Замфиров отбеляза, че към момента има яснота по отношение на това какво представлява аутизмът, но не и от какво се причинява.

"Аутизмът съпътства човечеството от хилядолетия и ретроспективно погледнато изследванията, правени до момента, не дават точна и достоверна информация за това от какво се причинява. Новоразкритият ни Център с лаборатория за изследване на аутизъм, ситуиран в СУ, има за основна цел да подпомага диагностицирането и приобщаването на децата с аутизъм към училищната среда", коментира проф. Замфиров.

Той посочи още, че в тяхната лаборатория ще се провеждат неинвазивни генетични изследвания, насочени към проучване на механизмите, свързани с проявата на аутизма.

"Направените изводи сочат, че ваксините и парацетамолът не причиняват аутизъм. Все още не са известни причините за него и изследванията продължават. Важен аспект е да не се допуска дезинформираност", посочи проф. Замфиров.

Двете водещи лаборатории ще обединят общи усилия в реализирането на редица изследвания, свързани с причините за появата на аутизма и изграждането на нови модели на взаимоотношение между висшето образование и педагогическите специалисти в предучилищното и началното образование.

Съвместната им работа ще постави акцент и върху развитието и обогатяването на формите и съдържанието на съществуващите модели на партньорство, както и върху съвместните дейности за последващо грантово финансиране, което да подкрепи бъдещи общи инициативи.

Красимир Кралев, който е докторант в БДУ представи разработка, базирана на невронни мрежи и имаща за цел да създаде интелигентна система за разпознаване на рентгенови снимки при деца с пневмония. Този добър пример дава обещание, че чрез използването на изкуствен интелект, Бургаският държавен университет ще отговори на нуждите в изпълнението на целите на двете лаборатории.

#Бургас #София #аутизъм

