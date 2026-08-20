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US Open чупи финансовата бариера с рекорден награден фонд от 108 милиона долара

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Шампионите на сингъл в Ню Йорк ще приберат по 5,5 милиона долара, а турнирът става първият от Големия шлем с награден фонд над 100 милиона

US Open чупи финансовата бариера с рекорден награден фонд от 108 милиона долара
Снимка: БГНЕС
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Откритото първенство на САЩ поставя нов финансов рекорд в световния тенис. Организаторите обявиха, че наградният фонд на US Open през 2026 година ще достигне 108 милиона долара, което превръща надпреварата в първия турнир от Големия шлем, преминал границата от 100 милиона.

Сумата представлява увеличение с 20% спрямо 2025 година, когато в Ню Йорк бяха разпределени 90 милиона долара – досегашният рекорд в тениса. Нито един от останалите три турнира от Големия шлем досега не е предлагал награден фонд над 80 милиона долара.

Най-големите чекове логично са предвидени за шампионите на сингъл. Победителите при мъжете и жените ще получат по 5,5 милиона долара, докато загубилите във финалите ще си тръгнат с по 2,8 милиона.

Сериозно възнаграждение е предвидено и при двойките. Шампионските тандеми при мъжете, жените и смесените двойки ще заработят по 1 милион долара, а финалистите – по 500 000.

Организаторите увеличават значително и средствата за тенисистите, които отпаднат още в началото на надпреварата. Самото участие в първия кръг ще носи 140 000 долара, което е ръст от 27% и също представлява рекорд за турнир от Големия шлем.

US Open ще се проведе от 23 август до 13 септември и освен рекордните финансови параметри ще постави началото и на нов етап в отношенията между играчите и организаторите на четирите най-престижни турнира.

След края на надпреварата в Ню Йорк трябва да започне работа нов Консултативен съвет на играчите, който ще бъде платформа за диалог между тенисистите и турнирите от Големия шлем. Сред темите ще бъдат спортните въпроси, благосъстоянието на състезателите и размерът на наградните фондове.

Световният №6 Бен Шелтън приветства инициативата, като подчерта, че тенисистите отдавна са настоявали да имат по-сериозен глас при обсъждането на ключови въпроси около турнирите от Големия шлем.

#US Open 2026

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