Условна присъда за Гранит Джака след фалшивия сертификат, свързан с COVID 19

Капитанът на швейцарския национален отбор Гранит Джака бе осъден да плати глоба в размер на 150 000 швейцарски франка с двегодишен изпитателен срок заради използването на фалшив сертификат за ваксинация по време на пандемията от COVID-19, съобщи ДПА.

„Това означава, че наказанието няма да бъде приведено в изпълнение, ако не си навлека неприятности през този двегодишен период“, написа Джака в Instagram.

„Осъдиха ме на условна глоба, равняваща се на 50 дневни ставки по 3000 франка всяка, с двегодишен изпитателен срок, заради измамно сдобиване с фалшив документ.“

Все още не е ясно дали съдебното решение ще доведе до някакви спортни санкции. От Швейцарската футболна федерация заявиха пред информационната агенция Keystone-SDA, че са били уведомени за решението.

„Въз основа на това вече можем да проведем предварително обявените разговори за това как ще градим бъдещето си заедно“, се казва в изявлението.

Миналия месец Джака призна, че се е сдобил със сертификати за ваксинация срещу коронавирус, без реално да е бил ваксиниран.