БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза...
Чете се за: 04:00 мин.
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с...
Чете се за: 05:12 мин.
Сирия поиска независимо разследване на потъването на...
Чете се за: 01:50 мин.
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива...
Чете се за: 02:22 мин.
"Галъп" за президентския вот: Илияна Йотова и...
Чете се за: 03:15 мин.
Министър Ива Петрова: Гарантирали сме сигурността на...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Условна присъда за Гранит Джака след фалшивия сертификат, свързан с COVID 19

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Швейцарецът ще трябва да заплати и глоба от 150 000 франка.

Съндърланд - Гранит Джака
Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на швейцарския национален отбор Гранит Джака бе осъден да плати глоба в размер на 150 000 швейцарски франка с двегодишен изпитателен срок заради използването на фалшив сертификат за ваксинация по време на пандемията от COVID-19, съобщи ДПА.

„Това означава, че наказанието няма да бъде приведено в изпълнение, ако не си навлека неприятности през този двегодишен период“, написа Джака в Instagram.

„Осъдиха ме на условна глоба, равняваща се на 50 дневни ставки по 3000 франка всяка, с двегодишен изпитателен срок, заради измамно сдобиване с фалшив документ.“

Все още не е ясно дали съдебното решение ще доведе до някакви спортни санкции. От Швейцарската футболна федерация заявиха пред информационната агенция Keystone-SDA, че са били уведомени за решението.

„Въз основа на това вече можем да проведем предварително обявените разговори за това как ще градим бъдещето си заедно“, се казва в изявлението.

Миналия месец Джака призна, че се е сдобил със сертификати за ваксинация срещу коронавирус, без реално да е бил ваксиниран.

#Гранит Джака

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще представи етапите и сроковете за изпълнение
1
Реставрацията на паметника на Шипка: Министърът на културата ще...
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за потъналия кораб "Алфа Уатан"
2
СПЕЦИАЛНО: Атаката с дронове в Черно море – какво се знае за...
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
3
Дронове и спорт - какъв е опитът на босненската полиция?
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
4
Политически коментари след заседанието на КСНС при президента (ОБЗОР)
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
5
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
6
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
4
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Футбол

Футболист на Евертън отнесе глоба от над 6000 долара за участие в залози
Футболист на Евертън отнесе глоба от над 6000 долара за участие в залози
Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА Александър Чеферин ще се кандидатира за четвърти мандат като президент на УЕФА
Чете се за: 03:22 мин.
Очаквайте: Стефан Колев в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Стефан Колев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
Венцислав Рангелов: Фондация "Емил Шарков" и МВР трябва да бъдем заедно в името на благотворителната кауза Венцислав Рангелов: Фондация "Емил Шарков" и МВР трябва да бъдем заедно в името на благотворителната кауза
Чете се за: 05:42 мин.
Германската футболна федерация засили натиска срещу Джани Инфантино Германската футболна федерация засили натиска срещу Джани Инфантино
Чете се за: 01:52 мин.
Красимир Балъков за Атанас Рибарски: Ако отборът играе добре и печели, защо да не го оставят? Красимир Балъков за Атанас Рибарски: Ако отборът играе добре и печели, защо да не го оставят?
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
Специално за БНТ: Говори екипаж на хеликоптер от авиобаза...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан" Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба "Алфа Уатан"
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за президент на България СЕМ със становище за реч на омразата в предизборната кампания за президент на България
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Фрегатата „Верни“ извърши оглед на кораба...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
33-ма души загинаха при руски удари в Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 00:45 мин.
Общество
ЕС и СЗО очакват информация от Русия за случая на чума в Сибир
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ