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Успешен старт за Кузманов на турнир в Германия

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Надпреварата е с награден фонд 203 900 евро.

димитър кузманов отпадна втория кръг квалификациите загреб
Снимка: БТА
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Българският тенисист Димитър Кузманов започна с победа участието си в квалификациите на единично на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 125" в германския град Брауншвайг. Надпреварата е с награден фонд 203 900 евро.

Пловдивчанинът, който е поставен под номер 6 в схемата на пресявките, победи Рафаел Матос (Бразилия) с 6:3, 6:4 за час и 40 минути на корта.

Двамата си размениха по един пробив в началото, след което Кузманов стигна до втори в шестия гейм и след 6:3 поведе в резултата. Във втората част той успя да стигне до само един брейк в деветия гейм, който му беше достатъчен, за да спечели двубоя.

В спор за място в основната схема българинът, който вече си осигури 3 точки за световната ранглиста и 1035 евро от наградния фонд, ще играе утре срещу номер 8 Роберт Стромбахс (Латвия).

#Димитър Кузманов

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