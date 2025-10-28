Успешно начало за Лиа Каратанчева на турнир в Мексико

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Ирапуато (Мексико) с награден фонд 100 000 долара.

Поставената под №8 преодоля Юки Наито след 4:6, 6:3, 3:1 и отказване на японката. Двубоят продължи два часа и шест минути.

Българката допусна два пробива в първия сет и отстъпи с 4:6. Във втората част тя навакса пасив от 0:3 със серия от шест поредни гейма за 6:3 и водеше с 3:1 в третия сет, когато японката се отказа заради физическите си проблеми.