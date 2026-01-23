В 100-тния си мач в турнир от Големия шлем, Карлос Алкарас записа 87-та си победа

Карлос Алкарас победи Корентен Муте в мач от третия кръг на Australian Open 2026. Испанецът спечели убедително в три сета - 6:2, 6:4, 6:1 на „Род Лейвър Арена“, след 2 часа и 5 минути игра.

Алкарас изигра своя мач №100 в турнирите от Големия шлем, като записа 87-ата си победа. С това той се доближи на една победа до рекорда на Бьорн Борг в Откритата ера от 88 успеха.

Въпреки подсечените сервиси и множество къси топки на 37-я в ранглистата на АТР французин, световният №1 доминираше през по-голямата част от времето. Малък спад в играта на Алкарас настъпи само във втория сет, когато 26-годишният Корентен Муте демонстрира впечатляващо разнообразие. Испанецът допусна обрат от 3:0 до 3:4, но бързо си върна инициативата.

На осминафиналите Алкарас ще се изправи срещу американеца Томи Пол (№19 в схемата) при третото си поредно участие в тази фаза в Мелбърн.

22-годишният испанец запази перфектния си старт на сезон 2026, без да загуби нито един сет в турнира. Така за 15-ти път в кариерата си той ще участва в надпревара от Големия шлем през втората седмица.

На осминафиналите водачът в схемата ще играе с Томи Пол. 28-годишният американец се класира по-рано вечерта след оттеглянето на Алехандро Давидович Фокина.

Алкарас и Пол в момента имат баланс от 2-2 в срещите си на твърди кортове.