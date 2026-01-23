БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В 100-тния си мач в турнир от Големия шлем, Карлос Алкарас записа 87-та си победа

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Световният номер 1 победи Корентен Муте в мач от третия кръг на Australian Open 2026. Испанецът все още не е печелил титлата от първия турнир от Големия шлем.

100 тния мач турнир големия шлем карлос алкарас записа победа
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Карлос Алкарас победи Корентен Муте в мач от третия кръг на Australian Open 2026. Испанецът спечели убедително в три сета - 6:2, 6:4, 6:1 на „Род Лейвър Арена“, след 2 часа и 5 минути игра.

Алкарас изигра своя мач №100 в турнирите от Големия шлем, като записа 87-ата си победа. С това той се доближи на една победа до рекорда на Бьорн Борг в Откритата ера от 88 успеха.

Въпреки подсечените сервиси и множество къси топки на 37-я в ранглистата на АТР французин, световният №1 доминираше през по-голямата част от времето. Малък спад в играта на Алкарас настъпи само във втория сет, когато 26-годишният Корентен Муте демонстрира впечатляващо разнообразие. Испанецът допусна обрат от 3:0 до 3:4, но бързо си върна инициативата.
На осминафиналите Алкарас ще се изправи срещу американеца Томи Пол (№19 в схемата) при третото си поредно участие в тази фаза в Мелбърн.

22-годишният испанец запази перфектния си старт на сезон 2026, без да загуби нито един сет в турнира. Така за 15-ти път в кариерата си той ще участва в надпревара от Големия шлем през втората седмица.

На осминафиналите водачът в схемата ще играе с Томи Пол. 28-годишният американец се класира по-рано вечерта след оттеглянето на Алехандро Давидович Фокина.

Алкарас и Пол в момента имат баланс от 2-2 в срещите си на твърди кортове.

Свързани статии:

Даниил Медведев навакса два сета пасив, за да победи Фабиан Марожан в третия кръг на Australian Open
Даниил Медведев навакса два сета пасив, за да победи Фабиан Марожан в третия кръг на Australian Open
Руснакът си осигури среща на осминафиналите с 20-годишния...
Чете се за: 02:05 мин.
#Australian Open 2026 #Карлос Алкарас #Корентен Муте

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на заседанието заради липсата на кворум
3
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
4
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
5
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
6
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
6
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна

Още от: ATP

Даниил Медведев навакса два сета пасив, за да победи Фабиан Марожан в третия кръг на Australian Open
Даниил Медведев навакса два сета пасив, за да победи Фабиан Марожан в третия кръг на Australian Open
Яник Синер загуби само седем гейма по пътя си към третия кръг в Мелбърн Яник Синер загуби само седем гейма по пътя си към третия кръг в Мелбърн
Чете се за: 02:22 мин.
Стан Вавринка изстрада 31-та си петсетова победа в Големия шлем и е в третия кръг на Australian Open Стан Вавринка изстрада 31-та си петсетова победа в Големия шлем и е в третия кръг на Australian Open
Чете се за: 01:45 мин.
Джокович няма спирка и е в третия кръг на Australian Open Джокович няма спирка и е в третия кръг на Australian Open
Чете се за: 01:00 мин.
Александър Зверев загуби сет, но се класира за третия кръг в Мелбърн Александър Зверев загуби сет, но се класира за третия кръг в Мелбърн
Чете се за: 02:15 мин.
Карлос Алкарас изпита трудности, но продължи напред към трети кръг в Австралия Карлос Алкарас изпита трудности, но продължи напред към трети кръг в Австралия
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: Нов опит на депутатите да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: Нов опит на депутатите да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Европейските лидери изразиха съмнения за Съвета за мир
Чете се за: 02:30 мин.
По света
ТикТок ще продължи да работи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
По света
На ръба на Космоса: Шестима души минаха отвъд линията на Карман за...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ