След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Даниил Медведев навакса два сета пасив, за да победи Фабиан Марожан в третия кръг на Australian Open

Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Руснакът си осигури среща на осминафиналите с 20-годишния американец Лърнър Тиен, от когото загуби миналата година в пет сета.

даниил медведев навакса два сета пасив победи фабиан марожан третия кръг australian open
Снимка: БГНЕС
Поставеният под номер 11 Даниил Медведев преодоля изоставане от 0-2 сета и отстрани Фабиан Марожан в третия кръг на Australian Open в мач продължи 3 часа и 43 минути.

Руснакът демонстрира твърдост на „Маргарет Корт Арена“, за да достигне втората седмица на турнир от Големия шлем за първи път от 2024 г. насам.

26-годишният унгарец игра почти перфектен тенис в продължение на два сета, използвайки тежки форхенди и дроп шотове, а Медведев трябваше да търси начин да отговори. Той обаче остана стабилен и успя да вземе оспорвания трети сет, а след това пречупи сервиса на своя опонент и да си осигури победата след 6:7(5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Руснакът записа 8 пореден успех през сезона, след като спечели титлата в Бризбейн миналата седмица.

Размишлявайки върху физическите усилия, които е вложил, за да стигне до обрата, Медведев заяви:

„Беше много труден мач. За разлика от мачовете от Големия шлем миналата година, които почти всички загубих, този път обърнах играта. Не играх лошо в първите два сета. Така че останах спокоен.“

Победата дава голям психологически тласък за 29-годишния руснак, който изпитваше трудности да завърши петсетови мачове през целия предходен сезон.

На осминафиналите той ще се изправи срещу американеца Лърнър Тиен - един от най-очакваните реванши на Откритото първенство на Австралия.

Поставеният под номер 25 американец, сътвори една от сенцзациите миналата година, когато победи Медведев в петсетов трилър във втория кръг.

#Australian Open 2026 #Фабиан Марожан # Даниил Медведев

