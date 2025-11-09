БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
ЗАПАЗЕНИ

В Колумбия започна среща на лидери от ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави

Теодора Гатева от Теодора Гатева
По света
колумбия започна среща олкд
Снимка: БТА
В колумбийския град Санта Марта започна срещата на лидери от Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави.

Международната сигурност, енергетиката и климатичните промени са акцентите в четвъртата среща на върха на този формат. Анализатори отбелязват отсъствието на част от европейските лидери. На срещата няма да присъства председателят на ЕК - Урсула фон дер Лайен, но ще бъдат председателят на ЕС - Антонио Коща, както и европейският дипломат номер едно - Кая Калас.

Срещата се провежда на фона на засилващото се напрежение в Карибско море. През последните месеци САЩ засилиха сериозно военното си присъствие в региона. Потопиха няколко лодки край бреговете на Венецуела, като част от борбата с наркотрафика. Действията на САЩ предизвикаха опасения, че Вашингтон може да готви сухопътна операция във Венецуела и свалянето от власт на президента Николас Мадуро.

Преди по-малко от месец САЩ наложиха санкции на президента на Колумбия Густаво Петро, с мотива, че не успява да се справи с наркокартелите.

#ОЛКД #Колумбия #ЕС

