В Колумбия започна среща на лидери от ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави

В колумбийския град Санта Марта започна срещата на лидери от Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави.

Международната сигурност, енергетиката и климатичните промени са акцентите в четвъртата среща на върха на този формат. Анализатори отбелязват отсъствието на част от европейските лидери. На срещата няма да присъства председателят на ЕК - Урсула фон дер Лайен, но ще бъдат председателят на ЕС - Антонио Коща, както и европейският дипломат номер едно - Кая Калас.

Срещата се провежда на фона на засилващото се напрежение в Карибско море. През последните месеци САЩ засилиха сериозно военното си присъствие в региона. Потопиха няколко лодки край бреговете на Венецуела, като част от борбата с наркотрафика. Действията на САЩ предизвикаха опасения, че Вашингтон може да готви сухопътна операция във Венецуела и свалянето от власт на президента Николас Мадуро.

Преди по-малко от месец САЩ наложиха санкции на президента на Колумбия Густаво Петро, с мотива, че не успява да се справи с наркокартелите.